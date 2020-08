Kamala Harris, senator voor de Amerikaanse staat Californië, is dinsdag aangekondigd als de running mate voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Als Biden de verkiezingen in november wint, wordt Harris de eerste vrouw, eerste zwarte Amerikaan en eerste Amerikaan met een Aziatische achtergrond die vicepresident wordt.

De carrière van de 55-jarige Harris bevat verschillende primeurs. Voordat ze het ambt van senator uitoefende, was Harris de eerste vrouwelijke officier van justitie in San Francisco. Daarna werd ze de eerste vrouwelijke procureur-generaal van het Openbaar Ministerie in de staat Californië.

Terwijl ze de positie van procureur-generaal had, werkte ze veel nauw samen met een van de zoons van Joe Biden, Beau. Hij was destijds procureur-generaal van de staat Delaware.

De 55-jarige Harris werd in 2016 verkozen tot senator namens Californië, waarmee ze de tweede zwarte vrouw werd om in de Amerikaanse senaat plaatste nemen.

Senator valt op door felle handelswijze

Harris staat bekend om haar felle optredens in de senaat. Tijdens hoorzittingen over de benoemingen van de opperrechter Brett Kavanaugh en justitieminister William Barr was Harris een lastige ondervraagster. Amerikaanse president Donald Trump noemde haar vragen voor Kavanaugh zelfs "buitengewoon smerig".

Echter zorgde Harris haar felle handelswijze ook voor problemen met Joe Biden zelf. Tijdens een debat tussen de Democratische presidentskandidaten richtte Harris haar pijlen op Biden. Volgens Harris had Biden zich in de jaren '70 niet hard genoeg ingezet tegen rassensegregatie, een beschuldiging die door de familie van Biden als een "stomp in de maag" werd gezien.

Deze maand werd Biden gevraagd terug te kijken op dit incident, maar hij zei dit achter zich te hebben gelaten. "Ik koester geen wrok", aldus de presidentskandidaat.

Harris wilde zelf ook president worden

Eerder in de aanloop naar deze verkiezingen deed Harris ook een gooi naar het presidentschap. Hoewel haar campagne veelbelovend van start ging, kon ze niet de fondsen krijgen om verder te gaan.

Door dit gebrek aan financiering moest ze bijvoorbeeld campagnemedewerkers verslaan en in december besloot ze de handdoek in de ring te gooien. Het was haar niet gelukt om mee te doen met de grote spelers van dat moment in de verkiezingen: Bernie Sanders, Elizabeth Warren en dus Joe Biden.

In maart sprak Harris haar steun uit voor Biden als presidentskandidaat en sindsdien zette ze zich veel in voor de campagne van Biden, onder meer om fondsen te werven.

Luide stem tijdens Black Lives Matter-protesten

Na de dood van de Afrikaans-Amerikaan George Floyd als gevolg van politiegeweld in mei van dit jaar, laat Harris veel van zich horen. Ze sprak zich veel uit voor raciale gelijkheid en politiehervormingen. Haar verleden als officier van justitie maakte dit echter niet makkelijk voor haar.

Verschillende critici meenden dat Harris gedurende haar tijd bij justitie niet genoeg deed om politiegeweld te onderzoeken. Daarnaast zou ze te vaak de kant kiezen van aanklagers in zaken waarbij personen onterecht werden verdacht van een misdaad.

Anderen vinden juist dat ze veel deed voor hervorming, zoals het vechten voor een wet voor politiehervorming. Harris zegt zelf dat ze ooit officier van justitie is geworden om een progressieve aanpak te hanteren.

Harris werd eerder al gezien als rijzende ster van de Democraten en is momenteel een van de meest prominente zwarte Amerikaanse politici. Ze werd al lange tijd gezien als potentiële running mate voor Biden, die haar dinsdagavond beschreef als een "onbevreesde strijder voor de gewone mens".

Harris tijdens een toespraak over politiehervormingen, tijdens de Black Lives Matter-protesten. (Foto: ProShots)