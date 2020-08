Emilie van Outeren, correspondent van NRC, heeft verwondingen opgelopen tijdens haar werk in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Dat meldt NRC dinsdag.

Volgens de krant is Van Outeren door "een nog onbekend projectiel" in haar bovenbeen geraakt.

NRC meldt dat de correspondent inmiddels weer in Nederland is, waar ze wordt behandeld voor haar verwondingen. Ze is aanspreekbaar en maakt het "naar omstandigheden redelijk".

In Minsk vinden momenteel protesten plaats, waarbij bewapende politieagenten demonstranten onder meer te lijf gaan met traangas. Het geweld brak uit nadat uit een exitpoll bleek dat de zittende president Alexander Lukashenko de grote winnaar van de verkiezingen was. Lukashenko's grootste uitdager, Svetlana Tikhanovskaya, vecht deze uitslag echter aan en claimt zelf de verkiezingswinst.

Hoelang Van Outeren in Nederland in het ziekenhuis moet blijven is volgens NRC nog niet bekend.