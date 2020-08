Bij nieuwe protesten maandag in Wit-Rusland, als gevolg van de verkiezingen zondag, zijn duizenden mensen weer de straat opgegaan in de hoofdstad Minsk. Eén betoger is overleden tijdens de protesten, toen deze een naar verluid een explosief naar de politie wilde gooien.

Bewapende politie gaat demonstranten te lijf met traangas, rubberen kogels, flitsgranaten en wapenstokken. De overleden demonstrant zou volgens de politie hebben geprobeerd een onbekend explosief naar agenten te gooien, maar het object ontplofte in de handen van de betoger.

Volgens lokale media zijn er niet alleen in Minsk protesten bezig, maar ook in andere steden. Barricades worden opgeworpen en demonstranten gooien brandbommen naar politie.

De protesten begonnen zondag toen de zittende president Alexander Lukashenko in een exitpoll werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen met ruim 80 procent van de stemmen.

Lukashenko's grootste uitdager, Svetlana Tikhanovskaya, heeft aangegeven de verkiezingen aan te willen vechten en meent dat zij de winnaar is. Haar campagneteam zou haar echter niet meer kunnen bereiken sinds zij maandag het gebouw van de stemraad verlaten had.

Verkiezingen Wit-Rusland zouden al sinds 1995 oneerlijk zijn

Lukashenko wordt ook wel de 'de laatste dictator van Europa' genoemd en is al sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland. Hij kreeg tijdens deze verkiezingen de grootste oppositie van zijn loopbaan te verduren. Zijn reputatie op het gebied van mensenrechten, de economische situatie in het land en zijn aanpak van het coronavirus leidden tot veel woede. In de afgelopen maanden hebben duizenden mensen in Wit-Rusland gedemonstreerd.

Internationale organisaties menen dat de verkiezingen in Wit-Rusland al sinds 1995 onvrij en oneerlijk zijn.

Tikhanovskaya werd zelf noodgedwongen oppositiekandidaat toen haar man, een kritische blogger, werd aangehouden toen hij zich kandidaat wilde stellen. Op de dag voor de verkiezingen werden nog twee leden van haar campagneteam opgepakt.