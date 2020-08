Agenten van de Amerikaanse geheime dienst hebben president Donald Trump dinsdag weggevoerd bij een persconferentie nadat er schoten zouden zijn gelost in de buurt van het Witte Huis. Volgens Trump is de betreffende schutter neergeschoten door autoriteiten.

Op beelden van de persconferentie is te zien hoe Trump tijdens zijn toespraak wordt onderbroken door agenten, om zich vervolgens te excuseren en zonder uitleg de perszaal te verlaten. De Amerikaanse minister van Financiën, Steve Mnuchin, is ook uit de zaal verwijderd.

Na enkele minuten kwam Trump weer terug naar de ruimte en hervatte hij de persconferentie. Toen liet hij weten dat er een schietincident buiten het Witte Huis was, maar dat de situatie volledig onder controle is. Hij was tijdelijk naar zijn kantoor gebracht door de geheime dienst.

De schoten zouden volgens de president buiten de hekken om het Witte Huis zijn gelost, maar wel op de rand van het terrein.

Over de identiteit en de beweegredenen van de verdachte is vooralsnog niets bekend. Ook is het niet bekend in wat voor toestand de vermeende schutter verkeert. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.