Agenten van de Amerikaanse geheime dienst hebben president Donald Trump maandag (lokale tijd) weggevoerd bij een persconferentie nadat er werd geschoten in de buurt van het Witte Huis. Trump, die na een paar minuten terugkwam, kon al snel melden dat de verdachte was neergeschoten door autoriteiten. Zowel de verdachte als een agent van de geheime dienst is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de geheime dienst op Twitter.

De verdachte is een 51-jarige man die op een agent van de geheime dienst afstapte en zei dat hij bewapend was, meldt de dienst in een verklaring. De man trok vervolgens een voorwerp en nam een houding aan alsof hij ging schieten. De agent schoot de man daarop in de buik. Het is niet duidelijk of de man in het bezit was van een wapen.

Op beelden van de persconferentie is te zien dat Trump tijdens zijn toespraak wordt onderbroken door agenten, om zich vervolgens te excuseren en zonder uitleg de perszaal te verlaten. De Amerikaanse minister van Financiën, Steve Mnuchin, is ook uit de zaal verwijderd.

Na enkele minuten kwam Trump weer terug naar de ruimte en hervatte hij de persconferentie. Hij liet weten dat er een schietincident buiten het Witte Huis was, maar dat de situatie volledig onder controle was. Hij was tijdelijk naar zijn kantoor gebracht door de geheime dienst.

Over de beweegredenen van de verdachte is vooralsnog niets bekend.