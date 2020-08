De minister-president van Libanon, Hassan Diab, heeft maandag het ontslag van zijn kabinet aangekondigd. Ook zelf zal hij het veld ruimen. Het wegsturen van de regering was een van de eisen van de demonstranten die al dagen aan het protesteren zijn in Beiroet.

De autoriteiten zouden op de hoogte zijn geweest dat in de haven explosief materiaal lag opgeslagen en dat het materiaal een groot gevaar vormde.

Diab zei tijdens een persconferentie dat de explosie in Beiroet het gevolg was van wijdverspreide corruptie in het land. Hij zei ook dat hij achter de demonstranten staat die eisen dat de schuldigen aan de verwoestende explosie berecht zullen worden.

De Libanese president Michel Aoun heeft het ontslag van het kabinet maandag aanvaard. Hij heeft aan de ministers gevraagd om demissionair te blijven zitten tot een nieuw kabinet kan worden gevormd.

Het kabinet was al uit elkaar aan het vallen. Zondag namen al de ministers voor Informatie en Milieu ontslag, maandag gevolgd door de minister van Justitie.

Libanon wordt na decennia van politiek en economisch wanbeleid hard geraakt door de coronacrisis en dus ook door de vernietigende explosie.

President Aoun: 'De oorzaak is nog niet vastgesteld'

Vrijdag kondigde de Libanese president Michael Aoun aan dat het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in Beiroet wordt uitgebreid. De president zegt niet alleen rekening te houden met nalatigheid, maar ook met een bom of een andere oorzaak van buitenaf.

De explosie vond dinsdag 4 augustus plaats bij een opslagloods in de haven van Beiroet. Daar lag 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 154 en er zijn meer dan 6.000 gewonden. Waarschijnlijk zijn meer dan 300.000 mensen dakloos geworden.

Het onderzoek richt zich volgens Aoun op drie vraagstukken: hoe het explosieve materiaal in de haven is gekomen en opgeslagen, of er sprake was van nalatigheid of een ongeluk en of er sprake was van een externe oorzaak.