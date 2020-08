Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Reddingsbrigade had bijna drukste dag ooit, kwam amper door mensenmassa

Reddingsbrigade Nederland had zondag een van de drukste dagen ooit: er moesten 37 mensen uit zee gered worden. Door de enorme mensenmassa in het water was het moeilijk om overzicht te houden. Ook konden de hulpverleners amper met voertuigen op het strand komen.

Gemeenten nemen geen extra maatregelen op stranden, 'hoogspanning is eraf'

Kustgemeenten nemen vooralsnog geen extra maatregelen om overvolle stranden te voorkomen. Reden is dat het maandag veel minder druk is dan zondag, toen er vier mensen omkwamen in zee.

Is 'megaoverwinning' Lukashenko een keerpunt voor Wit-Rusland?

Met ruim 80 procent van de stemmen heeft Alexander Lukashenko dit weekend voor de zesde keer op rij de verkiezingen in Wit-Rusland gewonnen. Toch lijkt vrijwel niemand meer te geloven in deze 'brutale megaoverwinning' en kan het mogelijk voor een keerpunt gaan zorgen in het land.

Zwaar getroffen piloten missen het 'gouden randje'

Piloten gaan door een moeilijke tijd door de coronacrisis. Vliegtuigen staan vooral aan de grond en bij veel maatschappijen vallen ontslagen. Ooit was het een droomberoep, maar nu kennen ze onzekere tijden. NU.nl spreekt vier piloten hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren.

Door coronaregels meer meldingen over zich misdragende vliegtuigpassagiers

Nu het vliegverkeer meer op gang komt, is er een flinke toename in het aantal meldingen over vliegtuigpassagiers die zich misdragen, zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maandag. Uit de analyse blijkt dat er samenhang is tussen de overlastgevende passagiers en de coronamaatregelen.

Goed nieuws

Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Nieuws in beeld

116 Hoe komt het dat Verstappen zo goed met zijn banden omgaat?

Max Verstappen gaf zondag op het circuit van Silverstone een masterclass in bandenmanagement en won mede daardoor de 70e verjaardagsrace van de Formule 1. Hoe doet hij dit precies?

Het weer op vakantie

Benelux: Dinsdag is op veel plaatsen in de Benelux een hete dag. Met uitzondering van Noord-Nederland en sommige kustplaatsen wordt het overal warmer dan 30 graden. In Zuid-Nederland en in delen van België zijn temperaturen rond 36 graden mogelijk.

Duitsland: Dinsdag is het op de meeste plaatsen droog, alleen in Zuid-Duitsland kan een lokale onweersbui vallen. In het zuiden wordt het zo'n 30 graden, elders zijn maxima tot 34 graden mogelijk.

Oostenrijk en Zwitserland: Dinsdag verandert weinig aan het weerbeeld in de Alpenlanden. Na een vrij warme nacht ontstaan wederom stapelwolken die uit kunnen groeien tot regen- en onweersbuien. Lokaal is wateroverlast niet uitgesloten.

Frankrijk: In Frankrijk neemt vanuit het westen de kans op buien steeds verder toe. Dinsdag valt lokaal een stevige onweersbui, woensdag maakt heel de westelijke helft kans op flinke regen- en onweersbuien. Ondanks de buien lopen de temperaturen flink op: tot zo'n 34 graden op de warmste plaatsen.

Spanje en Portugal: Dinsdag ontstaan op veel Spaanse en Portugese plaatsen stapelwolken. Zeker in Midden-Spanje kunnen zware regen- en onweersbuien ontstaan. Lokaal is kans op hagel en windstoten, ook wateroverlast is niet uitgesloten. Voordat de buien ontstaan, wordt het tropisch warm.

Italië: Dinsdag begint het weer in Italië te veranderen. Verspreid ontstaan stapelwolken en op veel plaatsen neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. De temperatuur blijft hoog.

Griekenland: Zware buien kunnen in Griekenland lokaal voor wateroverlast zorgen, zeker in bergachtig gebied op het vasteland. Op de Griekse Eilanden is het wel droog met veel ruimte voor de zon. Een stevige noordenwind zorgt wel voor enige verkoeling.

