Binnen 72 uur is bij Giro555 ruim 2,2 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Elf samenwerkende hulporganisaties, waaronder Stichting Vluchteling en Cordaid, zamelen de komende weken geld in voor de slachtoffers van de ramp van afgelopen dinsdag in de Libanese hoofdstad.

Er zijn voor zover bekend 158 mensen om het leven gekomen en zo'n 5.000 anderen gewond geraakt. Honderdduizenden mensen raakten dakloos door de ontploffing.

Een groot deel van de Libanese bevolking was al voor de explosie afhankelijk van humanitaire hulp, meldt Giro555. Door de ramp is het aantal hulpbehoevenden alleen maar gegroeid. "De nood is ontzettend hoog, Libanezen hebben nu hulp nodig."

Volgens de Nederlandse Veerle Schouten, die voor het Rode Kruis in Beiroet aanwezig is, hebben veel mensen geen geld meer. "De economische situatie zal nog verder verslechteren en de Libanese bevolking zal hard geraakt worden. Veel huizen moeten gerepareerd worden, maar niet iedereen kan die reparaties betalen. Ook zullen veel mensen geen geld hebben om eten te kopen."

Giro555 zegt dat het ingezamelde geld in de eerste plaats zal worden gebruikt voor noodhulp, waaronder noodopvang, water, eten en toiletartikelen. Ook krijgen jongeren psychosociale steun en worden gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens financieel ondersteund.

63 Drone vliegt door verwoeste huizen in verminkt Beiroet

'Explosie was gigantisch'

NU.nl sprak in de afgelopen week met de 36-jarige Oana Bara, die sinds 2017 in Beiroet woont en de klap van dichtbij meemaakte. "De explosie was gigantisch, de halve stad is verwoest. Mijn appartement bevindt zich op 500 meter van de haven. Tijdens de explosie bezichtigde ik een ander appartement dat verder van de haven ligt, maar nog altijd binnen 1 kilometer."

"We werden daar tegen de muur aan gesmeten door de schokgolf. Ik dacht eerst dat het een gasexplosie was, maar toen zag ik de enorme wolk buiten", aldus Bara, die net als haar collega's haar zwaar beschadigde woning moest achterlaten.