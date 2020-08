Bij de rellen die zondag in Wit-Rusland uitbraken nadat was bekendgemaakt dat president Alexander Lukashenko voor de zesde keer de verkiezingen had gewonnen, zijn volgens de Wit-Russische regering tot nu toe 3.000 arrestaties verricht. Een persoon is om het leven gekomen en tientallen anderen raakten gewond.

De minister van Binnenlandse Zaken maakte bekend dat de protesten plaatsvonden in 33 verschillende steden.

De politie trad hard op tegen de demonstranten en gebruikte flitsgranaten, waterkanonnen en traangas om ze uiteen te drijven. Het is lastig om een goed beeld van de situatie te krijgen aangezien het internet er grotendeels is platgelegd.

De Wit-Russen accepteren de winst van Lukashenko niet. Hij regeert het land al sinds 1994 en wordt ook wel 'de laatste dictator van Europa' genoemd. De afgelopen maanden gingen ze al vaker de straat op om de demonstreren tegen de president. Volgens de eerste uitslag van maandag blijkt dat Lukashenko maar liefst 80 procent van de stemmen zou hebben gekregen.

Zijn grootste uitdager, oppositiekandidaat Svetlana Tikhanovskaya, zou slechts op 9,9 procent staan. Ze heeft gezegd de uitslag aan te zullen vechten. Critici noemen het verschil tussen de twee kandidaten ongeloofwaardig groot. Tikhanovskaya roept de Wit-Russen op te blijven demonstreren tot de echte verkiezingsuitslag wordt gedeeld. Ze heeft de verkiezingswinst opgeëist en contact gezocht met Lukashenko, die overigens weigert om met haar in contact te treden.

Volgens internationale organisaties zijn er sinds 1995 geen eerlijke verkiezingen meer gehouden in Wit-Rusland. Ook deze keer melden journalisten dat er is gefraudeerd met stembiljetten. In aanloop naar de verkiezingen werden oppositiekandidaten en campagnemedewerkers gearresteerd. Buurlanden Polen en Litouwen hebben Lukashenko opgeroepen "democratische standaarden te erkennen".