Mediatycoon Jimmy Lai en zes anderen zijn maandag opgepakt op verdenking van overtreding van de nieuwe Chinese veiligheidswet.

De 71-jarige Lai en de anderen worden verdacht van samenzwering met buitenlandse mogendheden. Naar verwachting worden maandag nog eens tien personen op verdenking van dezelfde overtreding opgepakt.

Lai is oprichter van de krant Apple Daily, een prominente prodemocratische activist in Hongkong en kritisch op de Chinese regering. In april werd hij ook al opgepakt op verdenking van de organisatie van en deelname aan "onwettige bijeenkomsten". De politie heeft na zijn arrestatie het redactiekantoor van de krant doorzocht.

Het gaat om de belangrijkste arrestatie sinds de invoering van de nieuwe veiligheidswet in Hongkong op 1 juli. De wet stelt China in staat harder op te treden tegen de oppositie en activisten. Sindsdien zijn al honderden mensen gearresteerd.

Meerdere landen hebben vanwege de wet uitleveringsverdragen met Hongkong opgeschort. De VS zette daarnaast de voorkeursbehandeling van Hongkong stop en legde de Hongkongse leider Carrie Lam sancties op.