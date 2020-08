Duizenden mensen zijn zondagavond in Wit-Rusland de straat op gegaan om te demonstreren nadat huidig president Aleksandr Lukashenko in een exitpoll is uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen.

De politie in de hoofdstad Minsk treedt hard op tegen de demonstranten en gebruikt flitsgranaten, waterkanonnen en traangas om de demonstranten uiteen te drijven. Er zouden zondagavond al tien mensen zijn gearresteerd.

Volgens de eerste exitpoll zou Lukashenko 79,7 procent van de stemmen hebben ontvangen, terwijl zijn grootste uitdager Svetlana Tichanovskaja slechts 6,8 procent van de stemmen zou hebben gekregen.

Tichanovskaja heeft gezegd de uitslag van de verkiezingen aan te vechten.

Woede om economie en coronavirus

Aleksandr Lukashenko, ook wel bekend als de 'de laatste dictator van Europa', is al sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland, maar kreeg tijdens deze verkiezingen de grootste oppositie van zijn loopbaan te verduren. Zijn reputatie op het gebied van mensenrechten, de economische situatie in het land en zijn aanpak van het coronavirus zorgde voor veel woede, waarbij de afgelopen maanden door duizenden mensen werd gedemonstreerd.

Internationale organisaties beoordelen de verkiezingen in Wit-Rusland al sinds 1995 als niet vrij en oneerlijk.

Tichanovskaja werd nota bene zelf noodgedwongen oppositiekandidaat toen haar man, een kritische blogger, werd aangehouden toen hij zich kandidaat wilde stellen. De dag voor de verkiezingen werden er nog twee leden van haar campagneteam opgepakt.