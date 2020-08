Tijdens een online donorconferentie zondag hebben landen wereldwijd "veel middelen" beloofd als noodhulp voor Libanon na de enorme explosie in Beiroet. Een concreet bedrag of hoeveelheid goederen werd echter niet genoemd, aldus persbureau Reuters.

De noodhulp is nodig voor medische goederen, voedsel, scholing en zorg en voor de renovatie en wederopbouw van getroffen panden.

De gigantische ontploffing in de haven van de hoofdstad kostte dinsdag zeker 158 mensen het leven. Duizenden mensen raakten gewond, een kwart miljoen Libanezen raakte dakloos en talloze bedrijven zijn verwoest.

Al vóór de explosie bevond het land zich in een diepe politieke en financiële crisis.

Transparantie over uitgaven geëist

Omdat burgers hun eigen overheid enorm corrupt noemen, eisen landen transparantie over hoe het hulpgeld besteed zal worden. Sommige deelnemers van de donorconferentie vreesden ook voor de invloed van Iran via de sjiitische groepering Hezbollah.

De "hulp moet op tijd en voldoende zijn, aansluiten bij de behoeften van de Libanezen, direct bij de Libanese bevolking belanden, met de maximale efficiëntie en transparantie", aldus de persverklaring.

Internationale steun voor onafhankelijk onderzoek

De Franse videoconferentie werd georganiseerd door de Franse president Emmanuel Macron, die het rampgebied donderdag heeft bezocht. In zijn openingstoespraak verzocht hij de deelnemende landen om hun verschillen terzijde te schuiven, omwille van het Libanese volk. Bovendien moet de internationale hulp gecoördineerd worden door de Verenigde Naties in Libanon, benadrukte hij.

De landen spraken ook hun steun uit voor een "onpartijdig, geloofwaardig en onafhankelijk" onderzoek naar de ontploffing. Veel burgers zijn enorm boos op de Libanese overheid, die jarenlang toestond dat er ruim 2.700 ton van het zwaar explosieve ammoniumnitraat in de haven lag opgeslagen. Veel inwoners willen dan ook dat hun regering opstapt, wat dit weekend leidde tot hevige antiregeringsprotesten en rellen. "Het is onze rol om hen bij te staan", aldus Macron.

Zeker één minister gaf zondag al gehoor aan het verzoek van de burgers om op te stappen. Volgens Manal Abdel Samad, de minister van Informatie, is de explosie niet de enige reden om te vertrekken, maar doet ze dat ook omdat het haar niet lukt de nodige hervormingen door te voeren.

Ramp kost tot 25 procent van BNP

De wederopbouw van Libanon gaat hoogstwaarschijnlijk miljarden kosten. Economen hebben uitgerekend dat de ramp tot 25 procent van het bruto nationaal product kan kosten.

Landen die deelnamen aan de donorconferentie lieten weten bereid te zijn om het land te helpen bij de economische wederopbouw op de lange termijn, mits de regering volledig voldoet aan de veranderingen die de bevolking verwacht.

Nederlands zoekteam vrijwel klaar

Nederland, dat ook deelnam aan de donorconferentie, heeft al 3 miljoen euro aan noodhulp beschikbaar gesteld, en 1 miljoen euro naar het Rode Kruis overgemaakt. Ook stuurde ons land het Nederlandse zoek- en reddingsteam Urban Search and Rescue Team (USAR) naar Libanon.

Dat team is ook zondag bezig geweest om in een groot deel van de binnenstad van Beiroet samen met de lokale overheid te kijken hoe het zit met de stabiliteit van de gebouwen. "Ons viel op dat er weinig schade is aan de constructie, maar des te meer aan gevels, puien, ruiten en persoonlijke spullen", aldus een Jop Heinen van USAR tegen NU.nl .

De 63 hulpverleners en acht speurhonden vertrokken woensdagavond en kregen de taak om slachtoffers te zoeken die onder het puin lagen. Net als zaterdag zijn ook zondag geen slachtoffers meer gevonden en de bedoeling is dat het team maandag weer naar Nederland vertrekt.