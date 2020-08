Gewapende mannen hebben zondag zes Franse toeristen, hun Nigerese gids en hun Nigerese chauffeur om het leven gebracht in een wildpark in Niger. Dat meldde de lokale gouverneur aan het Franse persbureau AFP.

Het geweld vond plaats in een wildpark in Kouré, een gebied zo'n 60 kilometer ten oosten van hoofdstad Niamey. Kouré staat vooral bekend als de laatste plek in West-Afrika is waar giraffen rondlopen.

De Franse autoriteiten hebben voor Niger eenzelfde reisadvies als het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor grote delen van het land geldt code rood: reis er helemaal niet naartoe. Alleen voor zuidwestelijke deel (waar het achttal werd omgebracht) geldt code oranje: reis er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen.

Niets bekend over daders

Over de daders en hun mogelijke motief voor de achtvoudige moord is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat de mannen kwamen aanrijden op een motorfiets, een voertuig dat verboden is in Niger en vaak door terroristen wordt gebruikt.

Buitenlandse Zaken waarschuwt voor terroristische aanslagen in Niger en ontvoeringen van westerlingen, vooral in de grensregio's met Mali, Burkina Faso en Benin. In 2018 werden twee mensen ontvoerd in de regio Tillaberi, waar nu het achttal is omgekomen. In het land zijn onder andere terroristische groep AQIM actief: Al Qaeda in de Islamitische Maghreb. Vanuit het noorden van Nigeria is de islamitische terreurgroep Boko Haram actief.