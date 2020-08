In de Japanse stad Nagasaki is zondag de atoombom die 75 jaar geleden de stad compleet verwoestte, herdacht. De bom, genaamd Fat Man, maakte op 9 augustus 1945 om precies 11.02 uur lokale tijd, een einde aan het leven van naar schatting veertigduizend mensen.

De herdenking in het Park van de Vrede in Nagasaki verliep, vanwege het coronavirus, ingetogener dan andere jaren. (Foto: Pro Shots)

Bij het Standbeeld van de Vrede worden ieder jaar kransen gelegd. Ook de Japanse premier Shinzo Abe legde zondag een krans. (Foto: Pro Shots)

De plechtigheid vindt ieder jaar plaats op 9 augustus om exact 11.02 uur, het moment dat de bom het leven van tienduizenden mensen beëindigde. De herdenking is altijd erg emotioneel. Zelfs jaren na de atoombom stierven nog mensen aan de gevolgen van de nucleaire straling die daarbij vrij kwam. (Foto: Pro Shots)



De burgemeester van Nagasaki, Tomihisa Taue, riep de Japanse regering op om zich aan te sluiten bij een verdrag van de Verenigde Naties dat kernwapens verbiedt. Nederland heeft dit verdrag overigens ook niet ondertekend. (Foto: Pro Shots)



Japan is, net als Nederland, wel toegetreden tot het non-proliferatieverdrag uit 1968. Dat verdrag beperkt het bezit van kernwapens. (Foto: Reuters)



De atoombom Fat Man op Nagasaki, die met 21 kiloton TNT zwaarder was dan de bom op Hiroshima (15 kiloton), had een enorme impact en doodde in een fractie van een seconde tienduizenden onschuldige burgers. Bij de bom kwamen ook negen Nederlandse krijgsgevangenen om het leven. (Foto: Reuters)



De atoombom volgde drie dagen na de bom Little Boy op Hiroshima. Ook daar werd afgelopen week stilgestaan bij de atoombom (foto). In Hiroshima kwamen naar schatting direct zo'n tachtigduizend mensen om het leven. Later stierven nog veel meer mensen aan ziektes, zoals kanker, die ontstonden als gevolg van de straling die de bom veroorzaakte. (Foto: Reuters)



Er wordt nog altijd gedebatteerd of de oorlogsdaden in Hiroshima en Nagasaki gerechtvaardigd waren. Japan was mogelijk bereid om de volledige bevolking (circa 70 miljoen inwoners) in te zetten om een Amerikaanse invasie te voorkomen. Volgens de VS werden met de atoombommen veel levens gespaard, die anders bij een grondoorlog zouden zijn gevallen. (Foto: Reuters)



De atoombommen waren overigens niet de eerste bombardementen door de VS op Japan. Bij een groot bombardement op de stad Tokio kwamen in maart 1945 zeker 100.000 burgers om het leven. (Foto: Getty Images)



De twee atoombommen luidden het einde in van de Tweede Wereldoorlog. Japan capituleerde op 15 augustus 1945, zes dagen na de bom op Nagasaki. De Japanners beseften dat ze militair niet opgewassen waren tegen de nucleaire macht en kracht van de Verenigde Staten. (Foto: Reuters)