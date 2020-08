Uit het vrachtschip dat eind juli strandde voor de kust van Mauritius, is naar schatting al zeker 1.000 ton olie weggelekt. Experts spreken van een ongekende milieuramp voor het land, meldt persbureau Reuters zondag.

Het bulkschip MV Wakashio was onderweg van China naar Brazilië en strandde op 25 juli op een rif voor de kust van Mauritius. Pogingen om het schip te stabiliseren mislukten en er ontstond een scheur in het schip, dat 2.000 ton diesel en 3.800 ruwe olie aan boord had.

Ongeveer 500 ton brandstof kon inmiddels veilig van het schip worden gehaald, maar gevreesd wordt dat de nog aanwezige 2.500 ton ook weglekt.

"We bieden onze verregaande excuses aan voor het enorme probleem dat we hebben veroorzaakt", liet een topman van transportbedrijf Mitsui OSK Lines zondag weten op een persconferentie in Tokio. Het bedrijf doet volgens hem "alles wat in onze macht ligt om het probleem op te lossen".

De rederij kon nog geen inschatting geven van de kosten die de olieramp veroorzaakt. Ook scheepseigenaar Nagashiki Shipping wil daar nog niets over kwijt.

Franse en Japanse hulpteams

Op verzoek van de Mauritaanse overheid stuurt Japans een zeskoppig hulpteam naar het eiland om te helpen bij het opruimen van de olie. Ook Frankrijk heeft desgevraagd specialisten naar het staatje gestuurd, dat ooit een Franse kolonie was.

Premier Pravind Jugnauth heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen, meldt The Guardian. Hij vreest niet alleen voor het milieu, maar ook voor het toerisme in zijn land, dat belangrijk deel uitmaakt van de economie maar al zware klappen kreeg door het coronavirus.

Beschermde baai met schildpadden

De ramp gebeurde voor de oostkust van het eiland ter hoogte van Pointe d'Esny, dat vlak bij het Nationaal Park Blue Bay ligt. Deze beschermde baai bevat het grootste koraalrif van Mauritius en er komen veel schildpadden en diverse vissoorten voor. Bovendien is het gebied bij Pointe d'Esny bestempeld als Ramsar-gebied, een beschermde waterpartij van internationale betekenis.