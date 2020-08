Twee leden van het campagneteam van Svetlana Tichanovskaja, de sterkste oppositiekandidaat die 'de laatste dictator van Europa' Aleksandr Lukashenko ooit tegenover zich kreeg, zijn de afgelopen dagen opgepakt. Zondag zijn de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland.

Maria Kolesnikova, de rechterhand van Tichanovskaja, werd zaterdag aangehouden, nadat de politie haar aanzag voor een ander persoon. Ze is volgens het campagneteam kort daarna weer vrijgelaten.

Op dezelfde dag werd ook campagneleider Maryia Maroz opgepakt door de Wit-Russische autoriteiten. Het is niet duidelijk waarvoor ze is aangehouden, maar ze blijft in ieder geval tot maandag vastzitten. Eerder op de week werd ze ook al aangehouden.

Russische media melden zondag dat ook Tichanovskaja haar huis zou zijn ontvlucht, maar dit heeft haar campagneteam niet bevestigd.

Zondag zijn de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, waar zittend president Lukashenko de zwaarste oppositie sinds zijn aantreden 26 jaar geleden, tegen zich krijgt.

Verwachting is dat Lukashenko alsnog wint

Ondanks de grote populariteit van de 37-jarige Tichanovskaja, is de verwachting dat Lukashenko zondag alsnog zal winnen. In aanloop naar de presidentsverkiezingen liet hij meerdere oppositiekandidaten aanhouden. Anderen ontvluchtten Wit-Rusland uit angst om ook vervolgd te worden.

Het team van Tichanovskaja heeft haar achterban opgeroepen om zo kort mogelijk voor het sluiten van de stembussen te gaan stemmen, om zo de kans op verkiezingsfraude te verkleinen. Ook wordt opgeroepen om de tellingen te controleren.

Wit-Rusland arresteert opnieuw demonstranten

Man Tichanovskaja aangehouden na kandidaatstelling

Tichanovskaja werd noodgedwongen oppositiekandidaat toen haar man, een kritische blogger, werd aangehouden toen hij zich kandidaat wilde stellen. De voormalig leraar Engels heeft beloofd dat ze bij een verkiezingswinst, binnen zes maanden nieuwe en eerlijke verkiezingen zal uitschrijven. Ze heeft verder geen politieke ambities.

De kandidate gaat er overigens niet van uit dat de verkiezingen van zondag eerlijk zullen verlopen. Desondanks is het de eerste keer dat de oppositie zo verenigd is, een grote tegenslag voor Lukashenko, die ook wel 'de laatste dictator' van Europa wordt genoemd.