Zeker 110 personen zijn zaterdag gewond geraakt bij een uit de hand gelopen antiregeringsprotest in Beiroet, meldt het Rode Kruis. Daarnaast is bij de botsingen tussen de betogers en de politie ook een agent om het leven gekomen.

De actie in de Libanese hoofdstad wordt gehouden vanwege de aanhoudende onvrede over de regering van president Michel Aoun. Tegen het regime wordt al maanden gedemonstreerd.

De tienduizend demonstranten op het Martelaarsplein zijn ontevreden over de manier waarop de autoriteiten omgaan met de explosie in Beiroet eerder deze week. Zij vinden dat diverse politici gestraft moeten worden omdat de explosie door hun nalatigheid kon plaatsvinden.

De politie zette zaterdagmiddag traangas in, nadat een aantal demonstranten door een barrière probeerde te breken om bij het parlementsgebouw te komen. Ook gooiden sommige betogers met stenen. Zij zeggen dat de politie met rubberen kogels en met scherp schiet.

Tientallen demonstranten slaagden erin om het pand van het ministerie van Buitenlandse Zaken te betreden. Daar staken ze een portret van de president in brand. Volgens hen vertegenwoordigt Aoun de politieke klasse die al decennialang over Libanon heerst en dus ook verantwoordelijk is voor de economische crisis in het land.

Premier Hassan Diab zegt dat hij vervroegde parlementsverkiezingen zal aanvragen. "Zonder vervroegde verkiezingen kunnen we niet uit deze crisis komen", laat hij in een verklaring weten. Ook zegt de premier dat hij niet verantwoordelijk is voor de politieke en economische onrust in Libanon.