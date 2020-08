Het Urban Search and Rescue Team (USAR), dat vorige week aankwam in Beiroet, is gestopt met het zoeken naar overlevenden van de explosie. Het team keert mogelijk na het weekend terug naar Nederland, meldt USAR zaterdag aan NU.nl.

USAR assisteerde zaterdag met Nederlandse bouwkundigen de lokale autoriteiten bij het in kaart brengen van de schade aan gebouwen en of deze stabiel genoeg zijn of gestut moeten worden. Ook werd geassisteerd bij het veiligstellen van documenten van de Nederlandse ambassade, die door de explosie zwaar beschadigd raakte.

"We hebben daarvoor geen volle week nodig, dus ik verwacht wel dat we na het weekend terugkeren naar Nederland", vertelt Jop Heinen van USAR.

Het team kreeg de taak om slachtoffers te zoeken die onder het puin lagen. Die werkzaamheden zijn nu achter de rug, vervolgt Heinen. Er zijn volgens hem geen gebieden meer die nog doorzocht moeten worden. Het Nederlandse USAR, dat met een team van 63 hulpverleners en acht speurhonden woensdagavond vertrok, heeft geen personen aangetroffen.

Bij de ramp kwamen ten minste 158 mensen om het leven, vijfduizend mensen raakten gewond. Er worden nog veel mensen vermist.

Duizenden Libanezen protesteerden zaterdag tegen de corruptie binnen de regering. De Libanese regering faalde volgens de demonstranten bij het voorkomen van de ramp. Als gevolg hiervan moest USAR eerder de werkzaamheden staken. "Op advies van de ambassade en de autoriteiten gaan we nu niet de binnenstad in en zijn we vanmiddag eerder gestopt. We kunnen dus helaas nu niets doen. Het wordt straks ook donker en dan wordt het heel lastig om gebouwen te inspecteren", aldus Heinen zaterdagmiddag vanuit Beiroet.

Zoekmissie is 'flinke klus'

Naast Nederland hebben ook Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Frankrijk en Rusland reddingsteams naar het rampgebied in Beiroet gestuurd.

De operatie kon woensdagavond niet direct van start gaan, omdat er eerst gecoördineerd moest worden, iets dat volgens Heinen nog een flinke klus was. "Het is altijd een zoektocht om een goed beeld te krijgen van de situatie. Natuurlijk wil je direct dat gebied in, maar we zijn hier vooral om de autoriteiten te helpen en we willen ook niet dat er meerdere teams hetzelfde gebied gaan doen."

USAR werkt volledig met vrijwilligers en bestaat onder meer uit Nederlands brandweer- en ambulancepersoneel. Volgens Heinen is het heel bijzonder om deel uit te maken van de missie. "Deze hulpverleners doen dit werk dagelijks in Nederland. Het is dan heel bijzonder als je de gebeurtenissen in Beiroet op het nieuws zit en 24 uur later zelf de helpende hand kunt bieden."