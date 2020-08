De politie in Beiroet heeft zaterdagmiddag traangas ingezet tegen deelnemers van een antiregeringsprotest, nadat een aantal van hen met stenen gooide en het parlementsgebouw probeerde te bereiken.

Zo'n zevenduizend Libanezen zijn bijeengekomen in het centrum van de stad. Ze voeren actie omdat ze ontevreden zijn over hoe de regering omgaat met de nasleep van de explosie in Beiroet. De betogers zeggen dat de regering hen opnieuw heeft teleurgesteld.

Vóór de ramp van dinsdag vonden maandenlang demonstraties tegen de regering plaats. Die waren gericht op de manier waarop de autoriteiten omgingen met de grote economische crisis in het land. De betogers eisen dat het huidige regime opstapt.

"We willen een waardige toekomst, we willen niet dat het bloed van de slachtoffers van de explosie wordt verspild", zegt een van de demonstranten. Een ander zegt geen vertrouwen meer te hebben in de corrupte regering van president Michel Aoun.

De Libanese leiders worden onder meer bekritiseerd omdat ze de door de explosie verwoeste wijken niet hebben bezocht, terwijl de Franse president Emmanuel Macron dat tijdens zijn korte bezoek aan Beiroet wel deed. Sommige betogers zeggen hier niet door verrast te zijn.

105 Beiroet na verwoestende explosie: protesten en schoonmaakacties

Onderzoek gestart naar toedracht explosie

Bij de explosie was ruim 2.700 ton ammoniumnitraat betrokken. Deze chemische stof wordt voornamelijk gebruikt als kunstmest, maar kan ook gebruikt worden voor bommen. Het ammoniumnitraat was sinds 2014 onveilig opgeslagen in de haven van Beiroet, aldus de autoriteiten.

Aoun zei vrijdag dat uit onderzoek moet blijken waardoor de grote ontploffing is ontstaan. Hierbij wordt ook gekeken of het een ongeluk was of dat er sprake was van nalatigheid. In het onderzoek zijn twintig personen opgepakt.

Nederlandse zoektocht vanwege onrust tijdelijk stopgezet

De ravage die door de explosie is ontstaan is gigantisch. De schade loopt op tot in de miljarden. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer een kwart miljoen inwoners dakloos geworden. De eerste opruimwerkzaamheden zijn van start gegaan, terwijl er nog altijd vermisten zijn.

Libanon krijgt bij de zoektocht naar zeker 21 vermisten hulp van andere landen, waaronder Nederland, Polen en Rusland. Het Nederlandse team heeft de missie tijdelijk stopgezet op advies van de ambassade, omdat ze nu vanwege de demonstraties niet in de binnenstad kunnen zijn.

Het dodental is zaterdag gestegen naar 158. Daarnaast neemt het aantal gewonden ook nog altijd toe. Meer dan zesduizend personen zijn gewond geraakt bij de explosie van dinsdag, melden de autoriteiten. Dat zijn er duizend meer dan eerder werd gemeld.