Indiase luchtvaartautoriteiten hebben de flightdatarecorder (zwarte doos) en cockpitvoicerecorder gevonden van het passagiersvliegtuig dat vrijdag tijdens de landing in Kozhikode doorschoot en van de landingsbaan raakte. Het dodental is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgelopen tot achttien.

De vondsten gelden als belangrijke stap in het achterhalen van de oorzaak van het incident. Autoriteiten kunnen nu de laatste vluchtgegevens van het vliegtuig teruglezen en de communicatie in de cockpit terugluisteren.

Het toestel schoot na de landing een vallei in en eindigde 10 meter lager op de grond, waar het in tweeën brak. Ten tijde van het incident was er sprake van zeer slecht weer, met veel regenval. Volgens de Indiase minister van Burgerluchtvaart was een eerste landingspoging van het toestel mislukt.

Zowel de gezagvoerder als de copiloot kwam bij de crash om het leven. Ten minste 123 inzittenden raakten gewond. Zestien van hen verkeren in zeer kritieke toestand.

Premier Narendra Modi heeft de nabestaanden inmiddels zijn medeleven betuigd via Twitter.

Tot vrijdag grootste vliegtuigcrash in India was vrijwel identiek

Het gaat om de grootste vliegtuigcrash in India sinds 2010. Ook toen schoot een Boeing 737 van Air India Express van de landingsbaan.

Destijds kwamen 158 mensen om het leven, slechts acht inzittenden overleefden de ramp. De piloot was mogelijk gedesoriënteerd doordat hij grote delen van de vlucht had geslapen.