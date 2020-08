De Amerikaanse inlichtingendienst NCSC heeft zaterdag gewaarschuwd voor buitenlandse inmenging in de presidentsverkiezingen in november van dit jaar. Directeur William Evanina schrijft in een verklaring dat Rusland, China en Iran momenteel proberen kiezers te beïnvloeden.

Het drietal landen zou misinformatie delen via sociale media en voor onrust proberen te zorgen. Daarnaast zouden de landen later dit jaar het stemproces willen saboteren en data willen stelen.

Volgens Evanina zou Rusland de Democratische kandidaat Joe Biden in een kwaad daglicht willen stellen. Rusland werd bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen ook beschuldigd van inmenging.

China en Iran zouden het juist op Trump hebben gemunt, meldt de inlichtingendienst. De relatie tussen de VS en beide landen verslechterde de afgelopen jaren, door spanningen rondom het atoomakkoord en techbedrijven TikTok en Huawei.

President Donald Trump zegt in een reactie dat hij de drie landen in de gaten houdt. Trump opperde het idee om de verkiezingen uit te stellen, omdat hij vindt dat ze momenteel niet veilig kunnen plaatsvinden. Dat verzoek werd resoluut afgewezen.

Evanina schrijft dat het NCSC er alles aan gaat doen om inmenging bij de verkiezingen zo moeilijk mogelijk te maken. "De verkiezingen zouden alleen Amerikanen moeten beïnvloeden."