Een passagiersvliegtuig van Air India Express is vrijdag tijdens de landing in de Indiase stad Kozhikode doorgeschoten en van de landingsbaan geraakt. De autoriteiten vrezen dat er zeker 17 doden en minstens 123 gewonden zijn.

De Boeing 737 van budgetmaatschappij Air India Express was afkomstig uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Aan boord zaten 174 volwassen passagiers, 10 kinderen, 2 piloten en 4 cabinemedewerkers.

Rond 20.15 uur lokale tijd schoot het vliegtuig door tijdens de landing op het internationale vliegveld in de stad in het zuidwesten van India.

Volgens de eerste beelden is het vliegtuig 10 meter lager in een vallei terechtgekomen en in tweeën gebroken. Het vliegtuig is niet in brand gevlogen.

De reddingsoperatie is inmiddels afgerond, de gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.

'Piloot kon niet in één keer landen'

De weersomstandigheden waren slecht, het regende heel hard. Volgens de Indiase minister van Burgerluchtvaart slaagde de eerste landingspoging van de piloot niet, waarop hij omdraaide en het van een andere kant probeerde. De minister voegt eraan toe dat alleen een onderzoek kan uitwijzen wat de precieze oorzaak van het ongeluk was.

Volgens de autoriteiten ging het om een vlucht waarmee mensen met de Indiase nationaliteit uit de VAE werden gerepatrieerd die door het coronavirus niet meer naar huis konden. In het land zijn miljoenen Indiërs werkzaam in vooral de bouw.

Premier Narendra Modi heeft inmiddels via Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden.

In 2010 raakte ook al een Air India-toestel van de landingsbaan af

Dit is de grootste vliegtuigcrash in India sinds in 2010 ook al een Boeing 737 van Air India Express vanuit Dubai van de landingsbaan afgeraakte. Dat gebeurde toen in de zuidelijke Indiase stad Mangalore. Destijds kwamen 158 mensen om het leven. Acht inzittenden hebben de ramp overleefd.

De oorzaak van die ramp bleek achteraf dat de piloot gedesoriënteerd was doordat hij het grootste gedeelte van de drie uur durende vlucht sliep.