Een passagiersvliegtuig van Air India Express is vrijdag tijdens de landing in de Indiase stad Kozhikode doorgeschoten en van de landingsbaan geraakt. De politie vreest dat er zeker 14 doden en 123 gewonden zijn.

De Boeing 737 van de budgetmaatschappij Air India Express was afkomstig uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Aan boord zaten 174 volwassen passagiers, 10 kinderen, 2 piloten en 4 cabinemedewerkers.

Rond 20.15 uur lokale tijd schoot het vliegtuig door tijdens de landing op het internationale vliegveld in de stad in het zuidwesten van India. Volgens de politie was er bij de landing sprake van harde regen.

Volgens de eerste beelden is het vliegtuig tien meter lager in een vallei terechtgekomen en in tweeën gebroken. Het vliegtuig is niet in brand gevolgen.

"Wij geloven dat er zeker 14 doden en 123 gewonden zijn. We zijn bezig met een reddingsactie", aldus de politie. De slachtoffers worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Volgens de autoriteiten ging het om een vlucht waarmee mensen met de Indiase nationaliteit uit Dubai werden gerepatrieerd die door het coronavirus niet meer naar huis konden.

Premier Narendra Modi heeft inmiddels via Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden.