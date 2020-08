Een passagiersvliegtuig van Air India is vrijdag tijdens de landing in de Indiase stad Kozhikode doorgeschoten en van de landingsbaan geraakt, meldt het Indase persbureau ANI.

Het toestel was afkomstig uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en zou naar verluidt 172 passagiers aan boord hebben, plus de bemanning.

Rond kwart over acht lokale tijd schoot het vliegtuig door tijdens de landing op het internationale vliegveld in de stad in het zuidwesten van India.

Volgens de eerste beelden is het vliegtuig in een vallei terecht gekomen en in tweeën gebroken. Het vliegtuig is niet in brand gevolgen.

Een functionaris van Air India laat weten dat er meerdere gewonden zijn gevallen. Nadere details ontbreken nog.

(Dit bericht wordt aangevuld)