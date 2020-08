Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in Beiroet wordt uitgebreid. Dat heeft de Libanese president Michael Aoun vrijdag aangekondigd. De president zegt niet alleen rekening te houden met nalatigheid, maar ook met een bom of een andere oorzaak van buitenaf.

"De oorzaak is nog niet vastgesteld. Het is mogelijk dat er sprake is van een oorzaak van buitenaf door middel van een raket, bom of iets anders", zegt Aoun.

De explosie vond dinsdag plaats bij een opslagloods in de haven van Beiroet. Daar lag 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 154 en er zijn meer dan 5.000 gewonden. Waarschijnlijk zijn meer dan 300.000 mensen dakloos geworden.

Uit een eerste onderzoek zou zijn gebleken dat de explosie werd veroorzaakt door nalatigheid bij het opslaan van de ammoniumnitraat bij de haven van Beiroet. Ook naar die optie wordt nogmaals gekeken, net als de mogelijkheid dat de explosie een ongeluk was.

Het onderzoek richt zich volgens Aoun op drie vraagstukken: hoe het explosieve materiaal in de haven is gekomen en opgeslagen, of er sprake was van nalatigheid of een ongeluk en of er sprake was van een externe oorzaak.

Geen internationaal onderzoek

Aoun heeft vrijdag tijdens een persconferentie gezegd verschillende oproepen tot een internationaal onderzoek af te wijzen.

Ondertussen loopt de spanning in Beiroet op. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er door enkele tientallen inwoners bij het parlement geprotesteerd tegen de autoriteiten, die zij verantwoordelijk houden voor de explosie.

De autoriteiten zouden op de hoogte zijn geweest dat het explosieve materiaal in de haven lag opgeslagen en dat het materiaal een groot gevaar vormde. De demonstranten eisen dat de regering aftreedt.