De broers Gotabaya en Mahinda Rajapaksa hebben vrijdag met hun partij de parlementsverkiezingen van Sri Lanka gewonnen. Mahinda Rajapaksa was al premier van het land en zal dat de komende termijn blijven. Zijn jongere broer Gotabaya is sinds vorig jaar president.

Beide broers vervullen al jaren hoge functies binnen de regering. Mahinda (74) was al meermaals minister-president en was daarvoor ruim tien jaar president. Gotabaya (71) was eerder minister van Defensie.

Uit de verkiezingsuitslag van vrijdag blijkt dat hun partij, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), 150 van de 225 zetels in het parlement heeft gewonnen. Ruim 75 procent van de Sri Lankanen bracht hun stem uit, meer dan aanvankelijk werd verwacht.

De winst van de twee broers komt niet als een verrassing. Na de terroristische aanslagen op verschillende hotels en kerken op Paaszondag vorig jaar, beloofde president Gotabaya Rajapaksa de veiligheid terug te brengen in het land. Bij de aanslagen kwamen 269 mensen om het leven.

Ook de aanpak van de broers om het coronavirus onder controle te krijgen, heeft de populariteit van de twee doen stijgen. Het land bevindt zich in een lastige economische situatie, doordat het grotendeels afhankelijk is van buitenlands toerisme.

President wil macht uitbreiden

Doordat de broers nu een tweederdemeerderheid in het parlement hebben, ondervinden ze nog maar weinig weerstand van de oppositie bij het doorvoeren van een mogelijke grondwetswijziging.

Gotabaya Rajapaksa wil meer macht voor de president en een einde maken aan de beperking van het aantal toegestane ambtstermijnen. Hij klaagde na het betreden van zijn ambt vorig jaar over de vele restricties waar hij tegen aanloopt, nadat in 2015 werd besloten meer macht bij het parlement neer te leggen. Volgens experts zou dit nog tot een tweestrijd tussen de twee broers kunnen leiden, omdat Mahinda Rajapaksa hierdoor mogelijk een deel van zijn bevoegdheden kan kwijtraken.

Namal Rajapaksa, de zoon van Mahinda, en drie andere leden van de invloedrijke familie, zullen naar verwachting ook belangrijke functies gaan vervullen in de regering.

De parlementsverkiezingen stonden oorspronkelijk gepland voor april, maar werden door de COVID-19-pandemie tot twee keer toe uitgesteld.