De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties heeft vrijdag Giro555 opengesteld voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet, meldt het Nederlandse Rode Kruis.

De organisaties begonnen de nationale actie om geld in te zamelen voor hulpverlening. Op dit moment is de hulpverlening onder meer als gevolg van de coronapandemie overbelast.

"De combinatie van de enorme explosie, de ongekende economische crisis, het coronavirus en de omvangrijke opvang van vluchtelingen rond de stad maakt de huidige situatie ondraaglijk", zegt Garance Reus, actievoorzitter van Giro555. "Nog steeds worden mensen onder het puin vandaan gehaald en is er een grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Als samenwerkende hulporganisaties slaan we de handen ineen om geld op te halen om de hulp op te schalen."

Eerder deze week opende het Rode Kruis ook al een rekeningnummer. Ook is er een Nederlands reddingsteam met speurhonden naar Beiroet gevlogen om te helpen met de zoektocht naar slachtoffers.

Dodental loopt op tot 154

Dinsdag ontplofte bij de haven in Beiroet een opslagloods. In de loods lag ruim 2.700 ton ammoniumnitraat. Er kwamen zeker 154 mensen om het leven en meer dan 5.000 anderen raakten gewond.

Er worden nog honderden mensen vermist. De verwachting is dan ook dat het aantal slachtoffers de komende dagen nog zal oplopen. Daarnaast zijn naar schatting meer dan 300.000 mensen dakloos geworden. Volgens het Rode Kruis dreigen 500.000 kinderen in Beiroet ondervoed te raken.

Bij de ramp raakten ook vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade in Beiroet gewond. De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Autoriteiten wisten van opslagloods

Volgens veel bronnen wisten de autoriteiten al enkele jaren dat er ammoniumnitraat onveilig lag opgeslagen in de haven. Het Libanese staatspersbureau meldde donderdag dat zestien mensen in verband met de ontploffing gearresteerd zijn.

In de nacht van donderdag op vrijdag verzamelden enkele tientallen demonstranten zich bij het Libanese parlement, meldt Al Jazeera. De betogers eisen het aftreden van de regering.