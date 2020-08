Een bulkschip dat op 25 juli voor de oostkust van het eiland Mauritius op een rif strandde, lekt sinds donderdag olie in de Indische Oceaan. Het schip MV Wakashio voer onder de Panamese vlag. De Mauritiaanse minister van Milieu Kavy Ramano spreekt van een crisissituatie, schrijft The Guardian vrijdag.

Het schip strandde ter hoogte van Pointe d'Esny, dat vlak bij het Nationaal Park Blue Bay ligt. Deze beschermde baai bevat het grootste koraalrif van Mauritius en er komen veel schildpadden en diverse vissoorten voor. Ook is het gebied bij Pointe d'Esny bestempeld als een Ramsar-gebied, een beschermd watergebied van internationale betekenis.

"Dit is de eerste keer dat we met zo'n grote ramp worden geconfronteerd en we hebben onvoldoende middelen om dit op te lossen", zei de minister van Visserij en Scheepvaart Sudheer Maudhoo.

Er zijn in de afgelopen week meerdere bergingsoperaties uitgevoerd, maar tot nu toe zijn alle pogingen om het schip te stabiliseren mislukt. Ook is er inmiddels een scheur ontstaan. Alle bemanningsleden zijn van het schip gehaald. Ecologen vrezen een nog grotere ramp als het schip in tweeën breekt.

De MV Wakashio was onderweg van China naar Brazilië met aan boord 200 ton diesel en 3.800 ton zware olie. De Mauritiaanse regering is begonnen met een groot onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Ook de afhandeling van de zaak wordt onderzocht.