Het Surinaamse parlement heeft donderdag alsnog toestemming gegeven om oud-minister Gillmore Hoefdraad (Financiën) te vervolgen in een corruptiezaak. Het vorige kabinet hield eerder dit jaar de vervolging van Hoefdraad nog tegen.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday kreeg donderdagavond met een ruime meerderheid van De Nationale Assemblée (DNA) de benodigde toestemming, meldt De Ware Tijd.

Oppositiepartijen NDP en BEP onthielden zich donderdag van stemming. In mei stemden beide partijen - die toen regeringspartijen waren - tegen vervolging. De elf strafbare feiten waarvoor het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) de oud-minister wil vervolgen, zijn volgens NDP en BEP "politiek gemotiveerd". Ook zou het dossier incompleet zijn.

Het OM verdenkt Hoefdraad onder meer van het aannemen van steekpenningen van goudbedrijven. De rol van Hoefdraad kwam volgens het OM aan het licht in een onderzoek naar Robert van Trikt, de voormalige president van de Centrale Bank van Suriname die sinds februari in hechtenis zit. Volgens Van Trikts advocaat heeft zijn cliënt in opdracht van Hoefdraad gehandeld.

Het OM mag in Suriname alleen overgaan tot vervolging van (voormalige) politieke bestuurders als het parlement daar toestemming voor geeft.

Procureur-generaal diende tweede verzoek in

Na een mislukte poging in mei diende de procureur-generaal na de parlementsverkiezingen van juni opnieuw een verzoek bij het parlement in. Het verzoek van het OM om Hoefdraad niet opnieuw te verhoren omdat hij hier eerder al de kans voor had gekregen, wees DNA wel af.

Het is nog niet bekend wanneer Hoefdraad zich moet verantwoorden in de rechtbank. De voormalige minister heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

In februari gingen nog duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen corruptie en economische problemen in het land. Het protest was vooral gericht op toenmalig president Desi Bouterse en Hoefdraad.