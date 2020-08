De Libanese autoriteiten hebben donderdag zestien mensen aangehouden in een onderzoek naar de verwoestende explosie van afgelopen dinsdag.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met tientallen functionarissen van de haven en de douane en onderhoudsmedewerkers die in de ontplofte loods werkzaam zijn geweest.

De Libanese president Michel Aoun maakte woensdag bekend dat er een onderzoekscommissie is opgericht. Die moet binnen vier dagen al met namen van verantwoordelijken voor de ramp komen, zei de president.

Onder puin wordt gezocht naar vermisten

De hulpverlening in het getroffen gebied komt donderdag meer op gang. Onder het puin wordt gezocht naar vermisten. Onder anderen militairen en leden van het Libanese Rode Kruis zijn uitgerukt. Nederland heeft een reddingsploeg met meer dan zestig specialisten gestuurd.

Volgens de laatst bekende cijfers zijn zeker 135 mensen omgekomen en nog eens duizenden mensen gewond geraakt. Er zijn nog zeker tientallen mensen vermist; een exact aantal is niet bekend.

Kwart miljoen mensen dakloos

De explosie van dinsdag veroorzaakte een enorme ravage. Meerdere gebouwen zijn volledig verwoest. Volgens de gouverneur van Beiroet, Marwan Abboud, zijn ongeveer een kwart miljoen mensen dakloos geworden.

De explosie vond plaats in de haven van de Beiroet. Daar lag sinds 2014 ruim 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen. De havenfunctionarissen die betrokken waren bij de opslag en beveiliging van het ammoniumnitraat, zijn onder huisarrest geplaatst.

Vanwege de ramp geldt in Beiroet de komende twee weken de noodtoestand, zo heeft de regering woensdag besloten. Dit betekent dat het leger tijdelijk over de beveiliging in de hoofdstad gaat.