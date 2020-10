Christian Brückner, verdachte in de zaak-Madeleine McCann, wordt niet vervroegd vrijgelaten in de verkrachtingszaak waar hij voor vastzit. Het Europees Hof van Justitie heeft dit donderdag bepaald in een procedure.

De kwestie draait om de overlevering van Brückner van Italië naar Duitsland in 2018.

Het laatstgenoemde land wilde de man weer opsluiten nadat hij, na een eerdere veroordeling voor kindermisbruik, was betrapt op handel in verdovende middelen. Tegen de tijd dat het arrestatiebevel was uitgevaardigd, was Brückner al naar Italië gegaan.

Het land heeft Brückner overgeleverd aan Duitsland, waar hij vervolgens is veroordeeld voor het gewelddadig verkrachten van een 72-jarige vrouw in 2005 in Portugal. De verkrachtingszaak stond echter niet vermeld op het arrestatiebevel en Portugal was ook niet om toestemming gevraagd, wat de vraag opriep of de overlevering wel rechtmatig was verlopen.

Het Hof van Justitie oordeelt donderdag dat dit wel het geval is geweest. Als was geoordeeld dat de overlevering niet rechtmatig was verlopen, dan was de zaak terugverwezen naar het gerechtshof Duitsland. Brückner was dan mogelijk voorlopig op vrije voeten gekomen.

De man wordt officieel verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Britse Madeleine (Maddie) McCann. Het kind verdween in 2007 uit het appartement in het Portugese vakantieresort Praia da Luz. Haar ouders waren even verderop aan het dineren met vrienden.

De Duitse politie denkt dat het meisje niet meer levend teruggevonden gaat worden.