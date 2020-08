De 64 leden en 8 speurhonden van een Nederlands zoek- en reddingsteam zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangekomen in de Libanese hoofdstad Beiroet. Zij gaan daar op zoek naar mensen of menselijke resten onder het puin. Door de enorme explosie van dinsdag in de haven van de stad zijn veel gebouwen ingestort.

Het Urban Search and Rescue Team (USAR) vertrok woensdagavond met een passagiersvliegtuig vanaf Vliegbasis Eindhoven en landde omstreeks 1.15 uur op de internationale luchthaven van Beiroet. Een vrachtvliegtuig met aan boord acht speurhonden en 18 ton aan reddingsmaterieel was enkele uren daarvoor al gearriveerd in Libanon.

Het dodental als gevolg van de explosie steeg woensdag naar 135, terwijl circa 5.000 gewonden geregistreerd zijn. Tientallen mensen worden echter nog vermist. Het vermoeden is dat velen nog onder het puin liggen.

De Nederlandse hulpverleners, bestaande uit politie- en brandweermensen, trauma-artsen en verplegend personeel, vormen vier reddingsteams. Zij gaan samenwerken met een Frans team. Na een briefing is het de bedoeling dat de Nederlanders donderdagochtend meteen aan de slag gaan in de deels verwoeste stad.

Grapperhaus wenst het team veel succes

Nadat Libanon de wereld na de ramp om hulp had gevraagd, gaf het kabinet USAR woensdag opdracht om naar Beiroet te gaan. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wenste de leden van het team voor hun vertrek succes met de opsporing, redding en verpleging van gewonden.

USAR was eerder actief na de zware aardbeving in Nepal in 2015. In en rond de Nepalese hoofdstad Kathmandu zocht het team ook toen met speurhonden naar overlevenden.