De 36-jarige Oana Bara woont en werkt sinds 2017 in Beiroet voor het Rode Kruis. Ze maakte dinsdag de explosie in de haven van dichtbij mee en vertelde NU.nl over haar ervaringen. "We staan nog in een overlevingsstand."

"De explosie was gigantisch, de halve stad is verwoest", aldus de Duits-Roemeense hulpverleenster, die net als veel van haar Rode Kruis-collega's dicht bij de haven van de Libanese hoofdstad woont.

"Mijn appartement bevindt zich op 500 meter van de haven. Tijdens de explosie was ik een ander appartement aan het bezichtigen, dat verder van de haven ligt, maar nog altijd binnen een kilometer. We werden daar tegen de muur aan gesmeten door de schokgolf. Ik dacht eerst dat het een gasexplosie was, maar toen zag ik de enorme wolk buiten."

Volgens gouverneur Marwan Abboud raakten in één klap ongeveer een kwart miljoen mensen dakloos. Ook Bara en haar collega's moesten hun zwaar beschadigde woningen achterlaten. Inmiddels zijn ze ondergebracht in een noodopvang van het Rode Kruis, die ook opengesteld is voor andere inwoners wier woningen verwoest zijn.

"Toen ik bij mijn huis kwam, waren alle ramen gesprongen en lag er overal puin. Veel mensen lagen gewond op straat. Met het Rode Kruis en veel vrijwilligers proberen we slachtoffers zo goed mogelijk te helpen, maar we staan nog steeds in een overlevingsstand. We proberen nog altijd te begrijpen wat er precies is gebeurd."

226 Explosie Beiroet laat slachtoffers, krater en enorme ravage achter

Nog altijd gevaar door instortende gebouwen en gasexplosies

Volgens de autoriteiten steeg het dodental woensdag naar 135, terwijl er ongeveer vijfduizend gewonden geregistreerd zijn. Er wordt gevreesd dat die cijfers nog flink oplopen, omdat er nog tientallen mensen vermist zijn. "Er worden nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald", aldus Bara.

Het werk van het Rode Kruis wordt bemoeilijkt door de nog altijd onveilige omstandigheden in de stad. "Er storten nog steeds om de haverklap beschadigde gebouwen in. Ook vinden er overal nog kleine gasexplosies plaats. Het zijn ontzettend gevaarlijke omstandigheden", vertelt Bara.

De explosie had volgens de Rode Kruis-medewerker op geen enkele plek meer impact kunnen hebben. "Het gebied rondom de haven is het drukste district van de stad en tevens het uitgaansgebied. Deze ramp heeft letterlijk en figuurlijk het hart van de stad getroffen."

Voor de explosie in de hoofdstad verkeerde Libanon al in zware nood. Door de economische crisis waarin het land zich bevindt, is de inflatie torenhoog en zijn veel dagelijkse goederen haast onbetaalbaar geworden.

Door de uitbraak van COVID-19 waren ook de ziekenhuizen al vol. "De ziekenhuizen zijn al volledig overbelast. Dat waren ze al vanwege het coronavirus, en de gevolgen van deze ramp kunnen ze al helemaal niet aan", zegt Bara. "Dit land kent al zo veel tegenslagen. Dat dit er nog eens bovenop komt, is een verschrikkelijke ramp."

Internationale hulp 'prachtig om te zien en keihard nodig'

Woensdagavond vertrok vanuit Nederland een reddingsteam met 67 specialisten naar Beiroet. Ook andere landen springen bij om Libanon te helpen deze ramp te boven te komen, tot vreugde van Bara.

"De internationale hulp die nu op gang komt, is prachtig om te zien, maar ook keihard nodig. We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen."

Via onder meer reactieplatform NUjij kwamen veel vragen binnen van mensen die vroegen hoe ze konden helpen. Volgens Bara is er vooral geld nodig om alle benodigdheden te bekostigen.

"We hebben een groot tekort aan medisch apparatuur, personeel en medicijnen. Ook hebben de slachtoffers onderdak, eten en schoon water nodig. Mensen kunnen via de site van het Libanese Rode Kruis direct doneren, of via het Nederlandse Rode Kruis."