De Libanese regering heeft woensdag meerdere havenfunctionarissen onder huisarrest geplaatst vanwege de explosie in de haven van Beiroet. Het gaat hierbij om personen die betrokken waren bij de opslag en beveiliging van het ammoniumnitraat in een havenloods.

Hoeveel personen onder huisarrest zijn geplaatst, is niet duidelijk. Zij blijven onder toezicht totdat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de ramp.

President Michel Aoun zei woensdagochtend dat de persoon die verantwoordelijk is voor de "onveilige locatie", de "zwaarste straf" opgelegd krijgt omdat er geen maatregelen zouden zijn genomen om de veiligheid van burgers te waarborgen.

Het ammoniumnitraat lag sinds 2014 opgeslagen in de haven. De douanedirecteur zegt dat in het verleden meerdere verzoeken zijn ingediend om het ammoniumnitraat te verplaatsen of te verwijderen. Deze zouden herhaaldelijk door de rechter zijn genegeerd.

Komende twee weken noodtoestand in Beiroet

Vanwege de ramp geldt in Beiroet de komende twee weken de noodtoestand, zo heeft de regering besloten. Dit betekent dat het leger tijdelijk over de beveiliging in de hoofdstad gaat.

Bij de explosie zijn volgens de autoriteiten zeker 135 personen om het leven gekomen. Ook zijn er ongeveer vijfduizend gewonden gevallen. Tientallen personen worden nog vermist.