Het dodental door de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet is gestegen naar 135, melden de autoriteiten woensdag. Door de ontploffing in de haven zijn daarnaast ongeveer vijfduizend personen gewond geraakt.

De autoriteiten verwachten dat het dodental verder zal stijgen. Er worden nog altijd tientallen mensen vermist. Een onbekend aantal slachtoffers is door de schokgolf in zee beland.

Reddingswerkers zijn onder meer in het puin op zoek naar slachtoffers. Libanon wordt hierbij geholpen door andere landen. Zo stuurt Nederland bijvoorbeeld 63 specialisten en acht speurhonden naar Beiroet. Dit zijn vier reddingsteams.

Ook diverse hulporganisaties zijn ter plaatse. Het Rode Kruis, dat giro 5125 heeft geopend voor hulpverlening aan Libanon, zet onder meer mortuaria op omdat ziekenhuizen overbelast zijn. De organisatie heeft verder ook ambulances, verpleegkundigen en medicijnen gestuurd.

Kwart miljoen mensen dakloos geworden

De explosie van dinsdag veroorzaakte een enorme ravage. Meerdere gebouwen zijn volledig verwoest. Volgens de gouverneur van Beiroet, Marwan Abboud, zijn ongeveer een kwart miljoen mensen dakloos geworden.

De explosie vond plaats in de haven van de Beiroet. Daar lag sinds 2014 ruim 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen. De havenfunctionarissen die betrokken waren bij de opslag en beveiliging van het ammoniumnitraat, zijn onder huisarrest geplaatst.

Waardoor de explosie precies is veroorzaakt, wordt onderzocht onder leiding van een onafhankelijke commissie. Vanwege de ramp geldt in Beiroet de komende twee weken de noodtoestand, zo heeft de regering woensdag besloten. Dit betekent dat het leger tijdelijk over de beveiliging in de hoofdstad gaat.