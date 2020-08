De directeur van de douane in de haven van Beiroet, Badri Daher, zegt dat verzoeken om de 2.700 ton ammoniumnitraat te laten verplaatsen of verwijderen, herhaaldelijk door de rechter zijn genegeerd. De stof veroorzaakte dinsdag een gigantische explosie.

Daher zei woensdag tegen de Libanese televisiezender LBCI dat de douane zes documenten naar de rechtbank had gestuurd om te waarschuwen dat het ammoniumnitraat in de loods een gevaar vormde.

Op basis van twee documenten blijkt dat de Libanese douane hiervoor in 2016 en 2017 een verzoek indiende bij de rechter. In één van de documenten staat dat soortgelijke verzoeken ook in 2014 en 2015 zijn gedaan.

"We hebben gevraagd om het te verplaatsen, maar dat is niet gebeurd. We laten het aan de experts en de betrokkenen van het onderzoek om te bepalen waarom", aldus de douanedirecteur.

226 Krater in haven Beiroet toont kracht van explosie

'Het is nalatigheid'

"Het is nalatigheid", zegt een officiële bron woensdag op basis van eerste onderzoeken naar de ramp, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen en duizenden anderen gewond raakten.

Volgens de bron waren verschillende commissies en rechters op de hoogte van het probleem met de opslagveiligheid, maar werd "er niets gedaan" om het materiaal te verplaatsen of te vernietigen.

Ook vertelt de persoon dat de brand in de haven ontstond in loods 9 en oversloeg naar loods 12, waar het ammoniumnitraat lag opgeslagen.

De explosie die volgde was zo krachtig dat in één klap zo'n kwart miljoen mensen dakloos raakten. Daarnaast is er voor miljarden euro's aan schade geleden. Bovendien zijn nog honderden mensen vermist, waardoor gevreesd wordt dat het dodental nog flink zal oplopen.

94 Grote vuurbal en schokgolf bij explosie in Beiroet

Moldavisch probleemschip bracht ammoniumnitraat haven binnen

Het ammoniumnitraat zou zes jaar geleden in de haven van Beiroet zijn aangekomen met een vrachtschip, genaamd Rhosus.

Shiparrested.com, dat zich bezighoudt met juridische geschillen op zee, meldt op basis van een rapport uit 2015 dat de Rhosus voer onder Moldavische vlag. Het schip was zeven jaar geleden met 2.750 ton ammoniumnitraat aan boord op weg van Georgië naar Mozambique toen het onderweg technische problemen kreeg.

In het rapport zou staan dat het schip daarom uitweek naar de haven van Beiroet, waar het in september 2013 afmeerde. Na een inspectie zou zijn gebleken dat het schip niet zeewaardig was en de bemanning de boot verliet.

Vanwege de risico's met het aan boord houden van ammoniumnitraat, zouden de havenautoriteiten vervolgens hebben besloten om de stof te lossen in één van de havenloodsen.