De explosie die dinsdagmiddag plaatsvond in Beiroet heeft in één klap zo'n kwart miljoen personen dakloos gemaakt, vertelt de gouverneur van de stad, Marwan Abboud, woensdag. Daarnaast is er voor miljarden euro's aan schade geleden en zijn nog honderden mensen vermist, waardoor de vrees voor een snel oplopend dodental gevoed wordt.

Volgens de laatste cijfers zijn meer dan honderd mensen om het leven gekomen en vierduizend personen gewond geraakt, onder wie zes Nederlanders. Abboud schat dat er voor 3 tot 5 miljard dollar (2,5 tot 4,2 miljard euro) aan schade is veroorzaakt.

De situatie in Beiroet is precair. Ziekenhuizen zitten overvol, artsen hebben duidelijk gemaakt dat er veel te weinig medische apparatuur is voor operaties en autoriteiten worstelen om alle personen in de opvang te voeden.

Zoek- en reddingsteams vanuit verschillende landen, onder wie Nederland, zijn onderweg om in het puin naar vermiste personen te zoeken. Daarnaast sturen landen als Rusland en Frankrijk vliegtuigen vol met medische middelen, terwijl het laatstgenoemde land, tezamen met Irak, Qatar en Koeweit, heeft toegezegd om noodhospitaals op te starten in de Libanese hoofdstad.

127 Libanezen in shock en op zoek naar geliefden in stad in vol puin

Libanon kondigt dag af van nationale rouw

In Libanon vindt woensdag een dag plaats van nationale rouw. President Michel Aoun heeft aangekondigd een noodfonds van 100 miljard Libanese pond (56 miljoen euro) vrij te geven waarmee opvang geregeld kan worden, ziekenhuizen medische middelen kunnen aanschaffen en de stad heropgebouwd kan worden.

Ondertussen duiken er vragen op rondom de opslagplaats van ammoniumnitraat. Volgens Al Jazeera wist Beiroet al jarenlang dat de stof was opgeslagen in de haven. Een boot die de stof vervoerde, zou in 2013 pech hebben gehad en zijn aangemeerd.

Hoewel douaneambtenaren meermaals vroegen om de stof te verplaatsen, zouden hun oproepen onbeantwoord zijn gebleven.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.