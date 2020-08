Nederland stuurt een reddingsteam van 67 mensen naar de Libanese hoofdstad Beiroet om daar te helpen zoeken naar mensen of lichamen onder het puin na de enorme explosie dinsdag in een loods in de haven. Dat zei minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking woensdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Het team bestaat uit politie- en brandweermensen, trauma-artsen en verplegend personeel. Zij vertrekken woensdagavond en gaan dan meteen aan de slag, aldus de minister.

De Nederlanders gaan helpen zoeken naar "mensen of menselijke resten onder de puinhopen". "Dat is verschrikkelijk belangrijk in de eerste fase van zo'n verschrikkelijke explosie. Dit is wat wij concreet kunnen doen voor een land dat al zoveel heeft meegemaakt en nu nog deze klap daarbovenop krijgt", zegt Kaag.

Door de explosie in een loods waar al sinds 2014 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen lag, kwamen zeker tachtig mensen om het leven, terwijl het Rode Kruis uitgaat van zeker honderd doden.

152 Chaos in straten Beiroet na enorme explosie in haven

Nederlands ambassadepersoneel 'is zeer aangeslagen'

Daarnaast raakten zo'n vierduizend inwoners van de stad gewond, onder wie vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade. Volgens Kaag zijn één of twee personeelsleden ernstig gewond geraakt en hebben de andere wat lichtere verwondingen. "Het kantoor is zwaar geraakt en iedereen is zeer aangeslagen", vertelt zij.

Over de situatie van andere Nederlanders in Beiroet is volgens de minister nog weinig bekend. "Er druppelt nog weinig nieuws door, maar in Libanon wonen veel Nederlanders, die daar zitten voor hun werk of getrouwd zijn met een Libanees."

"Wat ik over Beiroet hoor, is dat veel mensen vermist zijn, veel mensen gewond zijn geraakt en mensen hun huis zijn verloren", aldus Kaag.

Vrees dat dodental snel gaat oplopen

Het gebied rond de geëxplodeerde loods is een ravage. Complete gebouwen lijken te zijn weggevaagd, auto's zijn omvergeblazen en overal in de stad sneuvelden ramen. Er wordt gevreesd voor een snel oplopend dodental, omdat vermoedelijk nog veel personen onder het puin bedolven liggen.

Meerdere landen hebben inmiddels hulp toegezegd aan Libanon, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Cyprus. Libanon heeft voor de komende twee weken de noodtoestand afgekondigd.