In de geëxplodeerde loods in de haven van Beiroet lag al sinds 2014 ruim 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen, melden lokale veiligheidsdiensten woensdag. Waarom het ammoniumnitraat er lag, is niet duidelijk, maar de Libanese president Michel Aoun heeft de opslag op Twitter veroordeeld.

"De persoon die voor de onveilige locatie verantwoordelijk is, zal de zwaarste straf worden opgelegd. Er zijn geen maatregelen genomen die de veiligheid van de burgers konden waarborgen", twitterde Aoun. Ook premier Hassan Diab heeft beloofd dat "verantwoordelijken een hoge prijs zullen betalen".

Tijdens een speciaal ingelaste spoedvergadering heeft de Libanese regering besloten een noodfonds van 100 miljard Libanese pond (56 miljoen euro) vrij te geven. Met dat geld wordt onderdak geboden aan plotseling dakloos geworden huishoudens en worden medische kosten betaald.

Nederland is een van de landen die Libanon hulp aangeboden heeft, maakte minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) duidelijk. Ook Cyprus en de Verenigde Staten hebben steun toegezegd.

94 Grote vuurbal en schokgolf bij explosie in Beiroet

Onderzoekscommissie wil oorzaak van explosie achterhalen

Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie zal door een onafhankelijke commissie geleid worden. Volgens de laatste cijfers van het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zeker tachtig personen om het leven gekomen, terwijl het Rode Kruis uitgaat van zeker honderd doden.

Daarnaast raakten zo'n vierduizend inwoners van de stad gewond, onder wie vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade.

Er is sprake van een ravage. Complete gebouwen in de buurt van de loods lijken te zijn weggevaagd en overal in de stad sneuvelden vele ramen en daken. De trilling van de explosie was naar verluidt tot in Cyprus - ruim 250 kilometer verderop - te voelen.

127 Libanezen in shock en op zoek naar geliefden in stad in vol puin

Vrees dat dodental snel gaat oplopen

Er wordt gevreesd voor een snel oplopend dodental, doordat vermoedelijk nog veel personen onder het puin bedolven liggen.

Libanon heeft voor de komende twee weken de noodtoestand afgekondigd. Later deze woensdag volgt een speciaal ingelaste spoedvergadering.

Ammoniumnitraat wordt onder meer gebruikt voor de productie van kunstmest. Ook kan het gebruikt worden als explosief.