De orkaan Isaias heeft dinsdag minstens zes levens geëist in de Verenigde Staten. Inmiddels is Isaias afgezwakt tot een tropische storm.

Isaias kwam aan land in het zuiden van de Amerikaanse staat North Carolina en trok vervolgens langs de oostkust noordwaarts richting onder meer de staten New Jersey en New York.

In North Carolina overleden twee bewoners van een woonwagenkamp door een tornado die het hele kamp verwoeste.

Drie personen kwam om het leven door omgevallen bomen. Ook werd er iemand meegetrokken door een overstroming. In Queens in New York viel een dode door een omgevallen boom op een auto. Meerdere mensen waren tijdelijk vermist.

Coronatestlocaties uit voorzorg gesloten

De orkaan zwakte boven land af tot een tropische storm. Toch veroorzaakte Isaias nog steeds veel schade. Ongeveer 2,8 miljoen huizen en bedrijven van North Carolina tot New York kwamen tijdelijk zonder stroom te zitten. Dinsdagmiddag waren er volgens Roy Cooper, de gouverneur van North Carolina, nog 172.000 huizen in de staat zonder stroom.

In de staat New York werden coronatestlocaties uit voorzorg tijdelijk gesloten.

Inmiddels heeft Isaias de VS verlaten en trekt de storm over het zuiden Canada. Cooper meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn hulp heeft aangeboden.