Bij de explosie in de haven van Beiroet zijn dinsdag zeker 100 doden gevallen, heeft het hoofd van de Libanese tak van het Rode Kruis bekendgemaakt. Er zijn zeker 4.000 mensen gewond geraakt, maar beide aantallen kunnen verder oplopen omdat veel personen nog bedolven liggen onder het puin, aldus de hulpverlener.

Onder de vele gewonden zijn vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat één van hen zwaargewond is.

Kort nadat er aan het begin van de avond brand uitbrak in een loods, volgde een enorme explosie. Die was overal in de stad te voelen. Veel ramen en daken sneuvelden; in de directe omgeving van de explosie zijn veel gebouwen met de grond gelijk gemaakt. De loods stond vlak bij het centrum van Beiroet, waar veel ambassades en hotels zijn gevestigd.

Volgens het Europees seismologisch instituut EMSC was de trilling van de explosie te voelen tot in Cyprus, zo'n 250 kilometer van Beiroet.

94 Grote vuurbal en schokgolf bij explosie in Beiroet

Libanon kondigt noodtoestand af voor twee weken

Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt en of er sprake is van opzet.

Volgens lokale veiligheidsdiensten lag er sinds 2014 ruim 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen. De Libanese president Michel Aoun noemde dit dinsdagavond "onacceptabel".

Tijdens een persconferentie zei de Libanese premier Hassan Diab dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de enorme explosie in een "gevaarlijk" magazijn "de prijs zullen betalen".

Libanon heeft voor de komende twee weken de noodtoestand afgekondigd.