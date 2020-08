In de haven van Beiroet vond dinsdag aan het begin van de avond een grote explosie plaats. Dit is wat we tot nu toe weten.

Dodental loopt snel op

Het aantal mensen dat is overleden door de explosie loopt snel op. Inmiddels spreekt de Libanese minister van Gezondheid van ten minste 73 doden en ruim 3.700 gewonden. Het dodental loopt mogelijk nog verder op.

Het Rode Kruis in Libanon zegt dat de ziekenhuizen vol lopen en roept mensen via sociale media op om bloed te doneren. Ambulances vanuit het hele land zijn onderweg naar Beiroet om de hulpdiensten daar te ondersteunen.

Vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade gewond

Onder de vele gewonden zijn ook vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat één van hen zwaargewond is.

Explosie vond plaats vlak bij centrale district

De explosie vond plaats vlak bij het centrale district van Beiroet. In de buurt van de explosie liggen veel ambassades, waaronder die van Nederland, België, Argentinië, Zwitserland, Singapore en Cyprus.

Of er buiten de Nederlandse ambassade ook gewonden zijn gevallen bij andere ambassades is niet duidelijk op dit moment.

Klap was tot in Cyprus voelbaar

Het Europees seismologisch centrum EMSC schrijft op Twitter dat ze meldingen hebben gekregen van mensen die de explosie voelden op Cyprus. Dat land ligt op ruim 240 kilometer van Beiroet.

Oorzaak van explosie nog niet bekend

Het is nog niet bekend wat de explosie heeft veroorzaakt. Ook is niet bekend of er sprake is geweest van opzet.

De Libanese premier Hassan Diab heeft dinsdagavond tijdens een toespraak op de Libanese televisie gezegd dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de enorme explosie in een "gevaarlijk" magazijn "de prijs zullen betalen". Ook zei hij dat alle feiten over de opslaglocatie, "die er sinds 2014 staat", opgehelderd zullen worden.

Onduidelijk wat er precies in de loods werd opgeslagen

Er gaan dinsdagavond verschillende geruchten rond over wat er precies in de loods zou zijn opgeslagen. De chef van de Libanese veiligheidsdiensten zegt tegen Reuters dat het gaat om "explosief materiaal". Eerder werd gesproken over een opslagplaats voor explosieven of vuurwerk, maar dit werd door hem tegengesproken.