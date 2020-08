De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Beiroet en medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken die dinsdag zwaargewond raakte bij de explosie in de Libanese hoofdstad, is zaterdag overleden aan haar verwondingen. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om Hedwig Waltmans-Molier, de echtgenote van ambassadeur Jan Waltmans. Het echtpaar was thuis ten tijde van de explosie, maar Hedwig raakte in de woonkamer dusdanig zwaargewond door de schokgolf dat zij zaterdag op 55-jarige leeftijd overleed in het ziekenhuis.

Ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben de familie gecondoleerd met het verlies. "Wij zijn diep bedroefd door het veel te vroege overlijden van onze collega Hedwig Waltmans-Molier bij de zware explosie in Beiroet. Ze was geliefd in onze organisatie en ze wordt gemist. Haar overlijden is een verlies voor Buitenlandse Zaken en voor ons land."

Ook het team specialisten van Nederland, dat naar Beiroet is afgereisd om te zoeken naar mensen of menselijke resten onder het puin, condoleert de familie via Twitter. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een condoleanceregister geopend.

Explosie in Beiroet veroorzaakte al meer dan 150 doden

Bij de explosie raakten vier andere medewerkers van de ambassade lichtgewond, en één Nederlander die niet aan de ambassade gelieerd is. In totaal kostte de explosie al aan meer dan 150 mensen het leven, terwijl zo'n vijfduizend anderen gewond raakten.

De schade loopt in de miljarden euro's. Veel gebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt of liepen forse schade op. 300.000 mensen raakten in één klap dakloos.

Diverse landen zijn Libanon al te hulp geschoten. Landen als Frankrijk en Koeweit hebben noodhospitaals geopend, terwijl Nederlandse hulporganisaties vrijdag Giro555 hebben opengesteld om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Beiroet.

Zestien mensen aangehouden, ook 'oorzaken van buitenaf' onderzocht

Donderdag werden zestien mensen aangehouden in een onderzoek naar de verwoestende explosie van afgelopen dinsdag. De Libanese president Michael Aoun houdt echter niet alleen rekening met nalatigheid, maar ook met een bom of een andere oorzaak van buitenaf, zoals een raket. Een internationaal onderzoek wil Aoun niet laten plaatsvinden.

De lokale bevolking houdt de Libanese regering verantwoordelijk voor de explosie. De afgelopen nachten werd meermaals gearresteerd door inwoners bij het parlement, die eisen dat de politici aftreden.

In de opslagloods die explodeerde bleek 2.700 ton ammoniumnitraat te zijn opgeslagen. Dat gebeurde op een onveilige manier en de havendirecteur claimt dat de afgelopen jaren meermaals is gevraagd aan de regering om de stof weg te halen, maar dat verzoeken genegeerd werden.