Premier Diab roept in toespraak op tot nationale eenheid en solidariteit



"Beste Libanezen,



Vandaag is een zeer trieste en pijnlijke dag... Beiroet huilt en rouwt... Libanon heeft te maken met een ramp. Ja. Dit is een ramp van nationale omvang. De foto's en video's die we allemaal hebben gezien onderschrijven deze tragedie die Libanon heeft getroffen.

Beiroet rouwt... Heel Libanon is verscheurd door deze ramp. Ons land maakt een zware beproeving door die alleen kan worden doorstaan als we een nationale eenheid vormen en allemaal solidair aan elkaar zijn. Alle Libanezen, ondanks onze verschillen. We maken een ramp door die alleen kan worden overwonnen als we deze uitdaging en vernietigende gevolgen vastberaden en vasthoudend te lijf gaan.



Wat er vandaag is gebeurd, gaat niet voorbij zonder verantwoording. Degenen die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor deze ramp, zullen de prijs betalen. Deze belofte maak ik aan de slachtoffers en nabestaanden. Dit is een belofte aan de hele natie.

Op een later moment zullen we nog met details en feiten komen over het gevaarlijke pakhuis waar de explosie heeft plaatsgevonden. Dit gebouw staat er nu sinds 2014, al zes jaar. Momenteel richten we ons nog op het aanpakken van de ramp, het bergen van de doden en het behandelen van de gewonden. Maar ik beloof dat deze ramp niet ongestraft zal blijven en dat we de verantwoordelijken op het matje zullen roepen.



Beste Libanezen,



We staan voor een catastrofe. Maar ik heb er vertrouwen in dat we er met een grote verantwoordelijkheid mee om zullen gaan. Ik vraag u om eenheid uit te dragen zodat we het leven kunnen vieren van onze doden, onze gewonden kunnen helpen en de wonden van onze natie kunnen genezen. Ik roep al onze bondgenoten en naties die van Libanon houden op om ons bij te staan en ons te helpen.



We staan voor een catastrofe, maar we houden vast aan de woorden van de Almachtige: "Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren."