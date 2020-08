Politiek al lange tijd onrustig in Libanon

Het is al lange tijd politiek onrustig in Libanon door de slechte economische situatie in het land. Door de uitbraak van het coronavirus is deze de laatste maanden steeds meer verslechterd.



Sinds oktober vorig jaar is de waarde van de nationale munt, de Libanese pond, ruim 70 procent minder waard geworden. De werkloosheid is in het land, dat een overgrote jonge demografische bevolking kent, toegenomen en de voedselprijzen zijn gestegen. Een plan van de regering om inkomsten te verkrijgen door een belasting op videogesprekken via sociale media, leidde tot massale boosheid en protesten onder de bevolking.



In juni van dit jaar demonstreerden duizenden Libanezen opnieuw tegen het beleid van de regering. Hierbij werd in Tripoli, de tweede grootste stad van het land, onder meer een bankkantoor met benzinebommen in brand gestoken. Door de slechte staat en de corruptie in het land, moest premier Saad Al Hariri op 29 oktober vorig jaar aftreden. Na zijn aftreden zat het land maandenlang zonder regering. Pas in januari van dit jaar vormde de Libanese premier Hassan Diab een nieuwe regering, in overeenstemming met de sjiitische beweging Hezbollah en diens bondgenoten.



In Libanon wonen ruim 6,8 miljoen inwoners, waarvan zo'n 2 miljoen in Beiroet. Het land speelde een grote rol bij het opvangen van vluchtelingen uit buurland Syrië. Naar schatting telt het land zo'n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen, wat een grote druk zette op de lokale bevolking en ook tot veel spanningen leidde.