In de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet heeft dinsdag aan het einde van de middag een enorme explosie plaatsgevonden. Volgens de Libanese minister van Volksgezondheid zijn er veel gewonden gevallen en is de schade in de omgeving enorm.

Twee lokale veiligheidsbronnen vertellen het Libanese staatspersbureau NNA dat de ontploffing zich voordeed in opslagplaatsen waar explosieven lagen.

Lokale media hebben het over mensen, die bedolven zijn onder het puin en gewond zijn geraakt door brokstukken. In de nabije omgeving liggen gekantelde auto's en is alles bedekt onder een laag stof. Van de gebouwen die in de buurt staan, zijn alle ruiten gesprongen.

De gigantische knal zou in bijna heel de stad zijn gehoord of gevoeld. In sommige delen zou de elektriciteit zijn uitgevallen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is ontploft.

Op videobeelden is te zien hoe na de ontploffing een grote rookwolk opstijgt boven de stad, gevolgd door een grote schokgolf. Ooggetuigen vanuit verschillende plekken in Beiroet melden dat tot op 10 kilometer ruiten van gebouwen zijn gesneuveld.

Het is nog onbekend wat de explosie veroorzaakt heeft. Rond de locatie waar de ontploffing plaatsvond, zouden onder meer silo's en magazijnen staan. Sommigen daarvan zouden volgens ooggetuigen zijn weggevaagd.

Dit bericht wordt aangevuld.