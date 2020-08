In de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet heeft dinsdag aan het einde van de middag een enorme explosie plaatsgevonden. Volgens de Libanese minister van Volksgezondheid zijn er veel gewonden gevallen en is de schade in de omgeving enorm. Lokale bronnen binnen de hulp- en veiligheidsdiensten spreken over zeker tien doden.

Lokale media hebben het over mensen, die bedolven zijn onder het puin en gewond zijn geraakt door brokstukken. Hulpverleners helpen om de gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren. De slachtoffers hebben onder anderen botbreuken of zijn gewond geraakt door rondvliegend glas.

Het Libanese Rode Kruis meldt dat honderden gewonden naar ziekenhuizen in de omgeving zijn gebracht en het roept mensen op om bloed te komen doneren. Ook zegt de hulporganisatie dat duizenden mensen hun noodnummer hebben gebeld.

De chef van de Libanese veiligheidsdiensten meldt aan het Reuters dat de ontploffing zich voordeed in een opslagplaats waar explosief materiaal opgeslagen lag. Eerder werd gesproken over een opslagplaats voor explosieven of vuurwerk, maar dit wordt door hem tegengesproken.

Meerdere silo's en magazijnen, die in de buurt stonden, zijn volgens ooggetuigen weggevaagd. In de nabije omgeving liggen gekantelde auto's en is alles bedekt onder een laag stof. Van de gebouwen in de buurt, die nog overeind staan, zijn alle ruiten gesprongen.

Explosie in bijna hele stad gevoeld of gehoord

De gigantische knal zou in bijna heel de stad zijn gehoord of gevoeld. In sommige delen zou de elektriciteit zijn uitgevallen.

Op videobeelden is te zien hoe na de ontploffing een grote rookwolk opstijgt boven de stad, gevolgd door een grote schokgolf. Ooggetuigen vanuit verschillende plekken in Beiroet melden dat tot op 10 kilometer ruiten van gebouwen zijn gesneuveld.

Het is nog onbekend wat de explosie veroorzaakt heeft.