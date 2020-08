De presidentsverkiezingen in Wit-Rusland zijn dinsdag van start gegaan. President Aleksandr Loekasjenko, 'de laatste dictator van Europa', staat voor zijn grootste electorale uitdaging in jaren. Hij beschuldigt de oppositie ervan samen te heulen met Rusland.

Vorige week werd een groep van 33 Russische huurlingen aangehouden in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De Wit-Russische regering liet weten de mannen te verdenken van een plot om met "terroristische daden" het land te destabiliseren in aanloop naar de verkiezingen.

Rusland stelt dat de mannen geen huurlingen zijn, maar medewerkers van een privaat beveiligingsbedrijf. Minsk zou alleen een tussenstop zijn geweest op hun reis naar "een van de staten in de Latijns-Amerikaanse regio", aldus een Russische diplomaat die werd geciteerd door het Russische staatspersbureau RIA.

De Wit-Russische autoriteiten zeggen dat de huurlingen "tegenstrijdige verklaringen" aflegden over hun plannen. Ook Venezuela, Turkije, Cuba en Syrië zouden als bestemmingen zijn genoemd.

Internationale analisten hechten meer waarde aan de uitleg van Moskou dan aan die van Minsk.

De relatie tussen Wit-Rusland en Rusland is traditioneel zeer hecht, maar in de afgelopen jaren is de verhouding koeler geworden. President Loekasjenko probeert zijn land minder afhankelijk van Rusland te maken, tot onvrede van Moskou, dat Wit-Rusland juist wil laten toetreden tot de Russische federale staat.

58 Wit-Rusland pakt 32 Russische huurlingen op

Dictator in zwakste positie in jaren

De diplomatieke rel rond de Russische huurlingen komt op een opportuun moment voor de Wit-Russische president Loekasjenko. De positie van de autoritaire leider, die ook wel bekendstaat als 'de laatste dictator van Europa', lijkt voor het eerst in jaren te worden bedreigd.

De stembussen openden dinsdag voor vijf dagen van vervroegd stemmen, waarna het slotstuk van de verkiezingen op zondag zal plaatsvinden.

Veel Wit-Russen zijn ontevreden over de slechte economie, het gebrek aan burgerlijke vrijheden en Loekasjenko's aanpak van de coronacrisis. De president stelt dat een regelmatig verblijf in de sauna en de consumptie van wodka voldoende zijn om het virus te weren en weigerde strenge maatregelen te nemen.

In de afgelopen maanden vonden in Wit-Rusland massademonstraties tegen het regime plaats.

De Wit-Russische staat reageerde met brute repressie: tientallen activisten en journalisten werden opgepakt en de twee belangrijkste oppositiekandidaten werden medio juli door de kiesraad uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Een van hen, Viktor Babaryko wordt verdacht van fraude, aldus de Wit-Russische autoriteiten - een beschuldiging die door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, werd beschreven als "politiek gemotiveerd".

Wit-Russische president Alexander Loekasjenko. (Foto: Pro Shots)

Wit-Russische presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya. (Foto: Pro Shots)

Oppositie staat achter verrassende kandidaat

Even leek het alsof Loekasjenko geen noemenswaardige tegenstand zou krijgen, totdat de oppositie zich verenigde achter Svetlana Tikhanovskaya (37). Die had geen presidentiële ambities, tot haar echtgenoot, blogger en activist Siarhei Tikhanovski, eveneens presidentskandidaat, in april werd gearresteerd. Haar kandidatuur is opvallend in het chauvinistische Wit-Rusland, maar dat lijkt geen barrière voor haar populariteit. Tienduizenden mensen kwamen af op haar campagnebijeenkomsten, de grootste politieke rally's in het land sinds begin jaren negentig.

President Loekasjenko doet zijn best Tikhanovskaya te betrekken bij de diplomatieke rel rond de 33 gearresteerde Russische huurlingen. Afgelopen donderdag stelden aanklagers in Minsk dat de groep banden heeft met haar echtgenoot. Die zou met "massale rellen" een revolutie willen veroorzaken.

"O jeetje, welke revolutie? Wij willen eerlijke verkiezingen", zei Tikhanovskaya vorige week donderdag tijdens een campagnebijeenkomst in Minsk. "Niemand zal geloven dat deze militanten op tijd voor de verkiezingen naar ons toe zijn gestuurd."

Naar verwachting zal Loekasjenko een grote overwinning behalen. Hij is sinds 1994 aan de macht. Niemand verwacht dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen.