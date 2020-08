Openbare aanklagers in de Amerikaanse staat New York hebben maandag bij een federale rechter geëist dat een dagvaarding voor de vrijgave van de belastingaangiftes van de Amerikaanse president Donald Trump, in stand wordt gehouden. Dat schrijft CNN.

Trump spande vorige week een rechtszaak aan tegen de dagvaarding, maar de aanklagers hebben de rechter gevraagd die rechtszaak te seponeren.

In de dagvaarding staat dat Trump zijn persoonlijke en zakelijke belastingaangiftes van de afgelopen acht jaar vrij moeten geven. Openbaar aanklagers in New York willen de documenten inzien om erachter te komen of Trump zwijggeld heeft overgemaakt aan pornoactrice Stormy Daniels.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot vorige maand ook al dat Trump inzage moet geven in zijn financiële boekhouding inclusief zijn belastingaangiftes.

In een persconferentie noemde Trump de eis van de aanklagers maandag "het vervolg van een heksenjacht". Volgens de president is de dagvaarding veel te breed en is het niet nodig dat de openbare aanklagers zoveel documenten opvragen.

'Onderzoek richt zich niet alleen op zwijggeld'

Volgens de aanklagers richt het onderzoek zich echter niet alleen op het zwijggeld, maar ook op andere transacties. De belastingpapieren van de president zouden nodig zijn om "uitgebreid en langdurig crimineel gedrag bij de Trump Organization bloot te leggen.

Amerikaanse Democraten proberen al jaren toegang te krijgen tot de belastingpapieren van Trump. Hijzelf zei tijdens de presidentiële verkiezingen van 2016 dat hij ze later openbaar zou maken, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

De Democraten vermoeden dat Trump details over zijn persoonlijke vermogen en mogelijke door zijn presidentschap veroorzaakte conflicten met zakenpartners wil achterhouden.