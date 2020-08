Orkaan Isaias is maandagavond (lokale tijd) aan land gekomen in het zuiden van de Amerikaanse staat North Carolina. Er worden windstoten van 140 kilometer per uur gemeten, meldt het National Hurricane Center van de Verenigde Staten.

De verwachting is dat de kustgebieden van onder meer de staten South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware en New Jersey de komende dagen te maken krijgen met hevige wind en regenval. Er wordt ook gevreesd voor plotselinge overstromingen.

Isaias nam maandag in kracht toe en groeide van een tropische storm uit tot een orkaan van de eerste categorie. Voor zover bekend is nog niemand gewond geraakt.

In delen van de staten North Carolina en South Carolina is een orkaanwaarschuwing afgegeven. Daar wordt rekening gehouden met een stormvloed van 1,5 meter hoog. Ook kunnen er mogelijk tornado's ontstaan.

Inwoners van kustgebieden geëvacueerd

De gouverneur van North Carolina, Roy Cooper, riep vrijdag al de noodtoestand uit. Inwoners van sommige kustgebieden zijn opgeroepen te evacueren. Andere inwoners van de staat worden opgeroepen binnen te blijven en alert te zijn op stroomkabels en omvallende bomen. Vanaf dinsdag 5.00 uur geldt de noodtoestand in North Carolina.

De verwachting is dat Isaias iets zal afzwakken nadat hij aan land is gekomen en als tropische storm noordwaarts verder langs de oostkust zal trekken. In andere delen van de VS geldt daarom een waarschuwing voor een tropische storm.